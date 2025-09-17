Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 19,6% en el segundo trimestre

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales alcanzó las 2.902 en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 19,6% respecto a los tres meses anteriores y del 28,1% en comparación con el mismo periodo de 2024, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo recuerda que estas estadísticas recogen las certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad, y subraya que no todas derivan en el desahucio de los propietarios.

En total, entre abril y junio se iniciaron 6.407 procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que representa un aumento del 15,8% frente al primer trimestre y del 14,9% en términos interanuales. De ellos, 6.058 correspondieron a fincas urbanas (+16,5% trimestral y +16,1% anual) y 349 a fincas rústicas (+6,1% y -2,5%, respectivamente).

Dentro de las fincas urbanas, las ejecuciones sobre viviendas sumaron 4.133 casos, un 20,5% más que en el trimestre anterior y un 27,8% más que un año antes. De este total, 3.522 correspondieron a viviendas de personas físicas, con subidas del 20,2% en la comparativa trimestral y del 28,1% respecto al segundo trimestre de 2024.

Por otro lado, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas se situaron en 611, lo que implica un repunte del 22,4% en relación al trimestre anterior y del 26% en comparación anual. Además, las ejecuciones sobre solares urbanos registraron un fuerte incremento: crecieron un 34,1% en el trimestre y un 123,5% en términos interanuales, hasta sumar 228 casos.