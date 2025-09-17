Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Estas son las diez cláusulas que, si tu empresa te obliga a ellas, son ilegales"

Al incorporarse en un nuevo empleo, muchas son las normativas y condiciones que se deben aprender e implementar para adecuarse al puesto de trabajo. Sin embargo, en ocasiones, algunas de las cláusulas incluidas en el contrato o requeridas por los empleadores son totalmente ilegales y no se deben cumplir.

Es lo que ha explicado el abogado especialista en Derecho Laboral Ignacio de la Calzada a través de su perfil en redes sociales 'Un tío legal', donde ha detallado las "10 cláusulas o condiciones que, si tu empresa te obliga a ellas, son ilegales".

Entre ellas se encuentra la renuncia de derechos laborales, como pueden ser los descansos o cualquier derecho reconocido en el estatuto de los trabajadores: "Son derechos irrenunciables, aunque firmes algo o te lo paguen, es ilegal".

La ilegalidad de cobrar un sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional

Otro de los extremos que no se ajustan a la legalidad es que el sueldo esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que, ante esta situación, será necesario reclamar a la empresa para que abone la diferencia. A esto se suma renunciar a la indemnización por despido, ya que esta aportación económica está regulada por ley en caso de que el despido sea improcedente.

"También es ilegal el pacto de horas extraporque, según el artículo 35 del Estatuto, las horas extra son voluntarias. Si no quieres o no puedes hacerlas, no te pueden obligar, salvo las de fuerza mayor, que serán muy pocos casos", ha recalcado el abogado laboralista.

De igual modo, ha indicado que tampoco es procedente establecer un periodo de prueba de más de seis meses debido a que la ley establece un máximo de seis meses para técnicos titulados, dos meses para el resto de trabajadores y tres meses para las empresas de menos 25 trabajadores: "Si tu contrato supera estos límites, es ilegal y, por lo tanto, serías indefinido sin periodo de prueba".

El abogado laboralista muestra la ilegalidad de imponer multas a los trabajadores

La imposición de multas o sanciones económicas por contrato o acuerdo de la empresa es otra de las situaciones ilegales que se puedan producir ya que, tal y como ha explicado Ignacio de la Calzada, la empresa puede imponer a un trabajador la suspensión de empleo y sueldo, pero "no vale seguir trabajando y no cobrar".

"Son ilegales las cláusulas de no competencia cuando acabe tu contrato. Se pueden poner, pero tiene un límite de dos años en los que no podrías trabajar en el mismo sector, pero exige una remuneración adecuada", ha señalado al respecto. Además, ha añadido: "No puede ser que, por 50 euros, te obliguen a estar dos años sin trabajar. Si falta alguno de estos dos requisitos, la cláusula es nula".

La renuncia de vacaciones, ilegal en cualquier empresa, según el abogado laboralista

La movilización geográfica "sin límites" es otra de las condiciones que puede poner una empresa y que son totalmente ilegales porque si los desplazamientos son a un área demasiado extensa y diferente a la acordada, debería producirse una modificación sustancial del contrato o un traslado del puesto de trabajo.

A esto se une la renuncia de las vacaciones, debido a que se tratan de derechos irrenunciables: "Que no tengas vacaciones, incluso si es a cambio de dinero, es ilegal". "Y renunciar a descansos como, por ejemplo, al descanso de 15 minutos del bocadillo, no es legal porque es un mínimo de derecho necesario", ha concluido.