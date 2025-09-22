Nueva ayuda del Gobierno de hasta 30.000 euros: ¿cómo acceder a ella para comprar vivienda?

Con el mercado inmobiliario saturado y marcado por unos precios en constante ascenso y una oferta cada vez más reducida, la compra de una vivienda se ha convertido para la mayoría de la población, y con mayor incidencia, los más jóvenes, en un sueño casi imposible de alcanzar. Para atajar esta situación, el Gobierno ha anunciado una nueva línea de ayudas de hasta 30.000 eurospara quienes firmen un contrato de alquiler con opción a compra.

Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana, cuando aseguró que el Ejecutivo creará una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir en una vivienda con protección permanente "que terminen adquiriendo", con lo que buscan "mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes".

Una subvención en la que el Gobierno ya está trabajando y que se prevé que se aprueba a finales de año, que busca servir como una inversión inicial en la que este montante permitirá pagar las mensualidades del piso y, en caso de que el inquilino finalmente ejerza la compra, el importa abonado se descontará del precio total de la vivienda.

Los jóvenes menores de 35 años, los destinatarios de esta ayuda para comprar una vivienda

De ese modo, esta ayuda de hasta 30.000 euros por persona busca ayudar a todos aquellos jóvenes que se ven en la doble tesitura de tener que pagar un alquiler y no pueden mantener unos ahorros con los que hacer frente a una hipoteca para la compra de su primera vivienda.

Al tratarse de una ayuda pendiente de aprobación, por el momento se desconoce la totalidad de los requisitos que se deberán cumplir para acceder a ella, pero lo que sí se conoce es que el límite de edad será de menores de 35 años, tal y como ocurre con el resto de medidas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que busca impulsar la emancipación de los jóvenes.

Además, esta ayuda estará destinada a quienes quieran residir y adquirir una vivienda con protección permanente, es decir, una vivienda con protección oficial (VPO) de calificación permanente, cuya protección no cuenta con fecha de caducidad, lo que permite que la vivienda tenga un precio asequible para la venta o el alquiler de forma indefinida. Esta situación busca asegurar el acceso de por vida a una vivienda accesible para los colectivos más vulnerables, así como evitar que se especule con el mercado inmobiliario.

Los requisitos que se conocen para esta ayuda de 30.000 euros

De igual modo, se prevé que otro de sus requisitos que deban cumplir los beneficiados se centren en la renta y el patrimonio, por lo que se establecerá un límite máximo que no podrán superar. Por su parte, las condiciones que se desconocen por el momento son los plazos en los que se podrá solicitar, cuándo se recibirá la ayuda, la documentación a presentar o la forma de realizar los trámites.

Lo que sí han dado a conocer los expertos es que esta ayuda tendrá que declararse en la Declaración de la Renta, al igual que ocurre con el bono de alquiler, por lo que quienes la reciban tendrán que incluirla en su IRPF como ganancia patrimonial en el apartado 'Otras ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales'.

A pesar de que este extremo supondrá un incremento de la base imponible, los expertos aseguran que el beneficio neto que recibirá el ciudadano seguirá siendo mayor que el impacto fiscal que se pueda generar.

Más ayudas para los jóvenes que quieran comprar su primera vivienda

Pero esta no es la única novedad que presentó el presidente del Gobierno para los jóvenes, sino que también anunció la creación de un seguro de impago para dar mayor tranquilidad al propietario, que tendrá garantía frente a posibles incumplimientos, y al inquilino, que podrá acceder a la vivienda con menor presión, lo que permitirá favorecer que más propietario pongan en el mercado inmobiliario sus viviendas, lo que ampliará la oferta.

A esto se suma una ayuda adicional de 10.800 euros para quienes decidan comprar su casa en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes, cuya cuantía máxima no podrá superar el 20% del coste de adquisición de la vivienda.