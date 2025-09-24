Estas son las tres ayudas de hasta 1.600 euros a las que puedes acceder si no tienes ingresos, no puedes trabajar o no llegas a la jubilación

El incremento constante que los precios están sufriendo en los últimos tiempos, sumado al estancamiento de los salarios e ingresos, ha hecho que parte de la población se encuentre en serios problemas para hacer frente a sus gastos, lo que les ha dejado en una situación de gran vulnerabilidad. Para aliviar esta pesada carga económica, el Estado ha puesto en marcha diversas ayudas destinadas a aquellas personas que no tengan ingresos, no puedan trabajar o no alcancen la edad y requisitos necesarios para acceder a la jubilación.

Para ayudar a las personas que se encuentren inmersos en esta problemática, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha querido mostrar los tres subsidios a los que pueden acceder.

La primera de ellas es la Pensión No Contributiva por Jubilación, destinada a aquellas personas que, por falta de cotización suficiente a la Seguridad Social, no pueden acceder a la pensión contributiva por jubilación.

Ayuda para los ciudadanos que no puedan acceder a la jubilación

"Para jubilarse, hay que cumplir un requisito que es el de carencia, que es haber cotizado, como mínimo, 15 años, pero dos años de esa cotización tienen que estar dentro de los últimos 15 y hay mucha gente que dejó de trabajar hace muchos años y no puede optar a la jubilación normal", ha señalado el experto.

Tal y como ha recalcado, para poder reclamar esta jubilación no contributiva es necesario cumplir con tres requisitos: residir legalmente en España, haber cumplido los 65 años y carecer de ingresos superiores a los 7.905 euros al año, una cifra que varía si en el hogar conviven más familiares. "Es una pensión muy bajita, pero ya tendrías algún ingreso si no puedes acceder a la jubilación", ha señalado el abogado laboralista sobre la cuantía mensual que percibirán los beneficiados, de 564,70 euros en el caso de recibir la prestación íntegra, cifra que se reduce a 141,18 euros si se recibe la mínima del 25%.

El Ingreso Mínimo Vital, una de las ayudas a las que se pueden acoger

A esta prestación se suma el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas, con lo que busca garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

"Tanto si tienes la edad de jubilación como si no, puedes solicitarla y los requisitos son sencillos", ha asegurado el abogado. Tal y como muestra el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para acceder a esta ayuda es necesario tener, al menos, 23 años, residencia legal en España y estar en situación de vulnerabilidad económica, sin poder superar un ingreso anual de 7.905,72 euros, límite que se amplía según el número de convivientes en el hogar.

Además, no podrán tener un patrimonio neto igual o superior a 20.353,62 euros. "Si no, se entiende que tienes capacidad económica suficiente", ha afirmado el abogado. De igual modo, ha explicado: "Es una cuantía que sería realmente la diferencia entre el ingreso que teóricamente deberías recibir y lo que cobras. En algunos casos, es compatible con trabajar pero, en la práctica, tienes que llegar a estos ingresos y si tienes otros, el estado te va a pagar la diferencia".

Los beneficiarios de esta ayuda pueden recibir al mes desde un ingreso de 1.001,40 euros en el caso de ser un adulto con un menor a su cargo, hasta 1.594,33 euros en el caso de ser un adulto y cuatro o más menores.

La tercera de estas prestaciones sería la Renta Mínima de Inserción Social, una ayuda que, tal y como señala la Junta de Andalucía, está "orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, que deberá incorporar un itinerario a través de un Plan de inclusión sociolaboral".

Estas ayudas garantizan unos ingresos "mínimos" para luchar contra la vulnerabilidad

"Es un ingreso de 400 o 500 euros que no es perpetuo y que cada comunidad gestiona de una forma", ha indicado el abogado. Entre los requisitos que se deben cumplir para acceder a ella se encuentra tener residencia en Andalucía y estar en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo. "Lo que exige es tener una falta de ingresos tanto tú como la unidad familiar y, en la mayoría de casos, se exige el plan de reinserción social", ha añadido el abogado.

Además, ha indicado sobre estas tres prestaciones: "Tienen algo en común, que son cantidades muy pequeñas, pero que tienen como finalidad dar un mínimo de ingresos. No es suficiente para vivir, pero de cero a tener algo, ya es algo".