La venta de viviendas sube un 18% hasta julio y apunta a un año récord con más de 700.000 operaciones

La compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones, la mayor cifra en el séptimo mes del año desde el inicio de la serie, en 2007, según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año se han cerrado más de 422.000 operaciones, un 18,4% más que entre enero y julio del pasado año, cifras que invitan a pronosticar que 2025 será un año récord, ya que previsiblemente se superarán las 700.000 casas vendidas.

En paralelo, los datos de concesión de hipotecas también marcaron récord, con más de 45.000 préstamos firmados en julio, el dato más alto en ese mes desde 2010. El tipo de interés medio de estos créditos sigue a la bajada y se sitúa en el 2,94%, por debajo del 2,99% del mes anterior, mientras la mayoría de estos, más del 70%, se siguen firmando a tipo fijo. En datos anualizados, el número de hipotecas concedidas roza ya las 290.000, frente a las 231.000 que se habían otorgado durante los primeros siete meses de 2024.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, comenta que "el volumen de compraventas sigue sorprendiendo con nuevos incrementos mes tras mes". "Estas cifras dan una idea de la fortaleza de la demanda y explican también las elevadas tensiones que vive el mercado, que se traducen en un rally alcista en los precios. Al mismo tiempo, y en una suerte de círculo vicioso, el incremento del precio empuja a muchas familias a adelantar sus decisiones de compra aprovechando las condiciones de financiación y temerosas de que nuevas subidas de precio puedan excluirlas en el futuro de los mercados que les interesan", añade.

La venta de casas solo cae Navarra y Cantabria

Con el avance del séptimo mes del año de 2025, inferior en cuatro puntos al registrado en junio, la compraventa de viviendas encadena 13 meses consecutivos de alzas interanuales. El aumento interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia tanto del repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 22,3% interanual, hasta las 13.640 operaciones, como de las realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 11,6%, hasta las 51.090 operaciones.

Analizando de forma regional, la venta de viviendas subió en julio en la práctica totalidad del territorio: solo Navarra y Cantabria registra retrocesos del 15,7% y 5,9%, respectivamente. Por el contrario, los mayores ascensos se produjeron en Extremadura, donde las compraventas crecieron un 28%, seguido de Castilla-La Mancha, un 21,1%. En el caso de las hipotecas, la tónica es similar: todas las comunidades firmaron en julio más préstamos, salvo Navarra, donde caen un 2,4%. Son sustanciales los crecimientos en Aragón, donde crecen cerca de un 80%, La Rioja, un 45%, y Canarias, más de un 43%.

"Estos datos son un auténtico hito para el sector y demuestran que el mercado ha entrado en una nueva etapa de expansión. La reactivación de la demanda es masiva y está impulsando el volumen de operaciones a niveles que no veíamos desde antes de la crisis financiera. La política monetaria más flexible ha devuelto un 21% de compradores al mercado, que ahora encuentran la oportunidad que llevaban tiempo esperando. 2025 será el mejor ejercicio de los últimos 18 años", concluye María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.