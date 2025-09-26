Díaz carga contra la "cultura del esfuerzo" de Garamendi: "Cobra 25 veces el salario mínimo" y "no sabe qué es trabajar 40 horas"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha salido al paso este viernes en un acto en Ferrol a las declaraciones realizadas por el presidente de la gran patronal CEOE, Antonio Garamendi, que criticó a la juventud y consideró que querer trabajar menos horas para "vivir mejor" va en conta de la "cultura del esfuerzo".

"¿Tú crees que Carlitos trabaja 37,5 horas a la semana? No, es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir, de saber que pierdes, que ganas...", afirmó este pasado jueves el líder patronal. "Carlos Alcaraz no es la mayoría social de este país", le ha replicado la vicepresidenta segunda.

Díaz ha entrado al choque con el patrono y ha considerado que alguien como él no puede opinar de estas cuestiones porque quien "cobra 25 veces más que el salario mínimo" y "no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana" no "puede dar lecciones de reducción de jornada". Garamendi, como presidente de la CEOE, percibe un salario anual de alrededor de 400.000 euros brutos, según informaciones publicadas hace unos años.

Acelerar con el registro de jornada

El Gobierno autorizará en su Consejo de Ministros de este próximo martes que el real decreto para impulsar el nuevo registro de jornada en las empresas se tramite por la via de urgencia. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda este viernes.

Este es un trámite necesario para implementar los cambios en cómo las empresas ejercen el control horario, si bien estos todavía no entrarán en vigor y el proceso debe todavía quemar más etapas para sea de obligado cumplimiento para las empresas. La norma debe ir todavía a una primera y segunda vuelta de nuevo al Consejo de Ministros y presuntamente no estará lista al 100% hasta finales de octubre o principios de noviembre.

El plan inicial del Ministerio de Trabajo era aprobar los cambios en el registro de jornada dentro de la ley para reducir el tiempo máximo de trabajo a 37,5 horas semanales. No obstante, la norma descarriló en el Congreso hace un par de semanas y ahora la vicepresidenta segunda se apresta a implementar parte de la misma sin pasar por el parlamento.

Los cambios en el control horario serán más límitados por la vía reglamentaria, pero pretenden ampliar las obligaciones de las empresas a este respecto. El principal cambio, que todavía no está claro cómo quedará en blanco sobre negro, es la supresión del registro de jornada a papel y boli. Un método habitual entre las pymes y muy fácilmente manipulable en caso de potenciales inspecciones laborales o reclamaciones de trabajadores.