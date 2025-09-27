Así puedes pedir la ayuda de 3.000 euros que ha sacado el SEPE para quienes no puedan acceder al paro

Cuando finaliza la actividad laboral que se desempeñaba hasta al momento, los trabajadores pueden acogerse a la prestación por desempleo, más conocida como paro, para recibir una serie de ingresos durante un tiempo limitado hasta que vuelvan a incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, para acceder a esta ayuda es necesario haber cotizado un mínimo de 360 días, lo que hace que quienes no hayan podido alcanzar esa cotización se queden sin posibilidad de recibir este subsidio.

Una situación que busca paliar el Ministerio de Trabajo y Economía Social con una ayuda de hasta 3.000 euros para aquellas personas que no lleguen a ese límite. Se trata del subsidio de cotizaciones insuficientes, una prestación destinada a las personas desempleadas que no hayan alcanzado los 360 días cotizados, pero que sí hayan acumulado, como mínimo, 90 días.

Además de haber trabajado al menos esos 90 días, el Ministerio establece una serie de requisitos fundamentales como estar en desempleo total, o trabajando a tiempo parcial pero que la suma de las jornadas sea inferior a una jornada completa, así como estar inscrito como demandante de empleo.

Un mínimo de 90 días cotizados para acceder a esta ayuda económica

A esto se suma haber cesado en el trabajo de forma involuntaria o estar en situación legal de desempleo, no tener derecho a la prestación contributiva por desempleo y carecer de rentas propias o acreditar cargas familiares. De igual modo, será necesario presentar la solicitud durante los seis meses posteriores a la pérdida del empleo ya que, de no hacerlo en ese periodo, "se denegará".

Para estimar la duración que tendrá esta ayuda en cada solicitante, la administración tiene en cuenta el periodo de ocupación cotizado y las responsabilidades familiares que se acrediten, de forma que será de tres meses como máximo para quienes no tengan cargas familiares y sumen 90 días de cotización, y de cuatro meses en aquellos que alcancen los 120 cotizados.

Una ayuda de 3.000 euros para quienes no puedan acceder al paro

En cambio, serán cinco los meses que podrán recibir esta ayuda quienes no tengan responsabilidades familiares pero tengan 150 días cotizados, y seis meses los que lleguen a los 180 días. "Para percibir el subsidio por la duración máxima de 21 meses has de tener responsabilidades familiares, sin que sea necesario acreditar carencia de rentas propias", han señalado desde el Ministerio.

En cuanto a la cuantía que recibirá cada demandante, dependerá del tiempo que se lleve cobrando esta prestación y del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual (IPREM) vigente en cada momento, situado en la actualidad en 600 euros mensuales.

De ese modo, durante los primeros 80 días la ayuda será del 95% del IPREM, mientras que hasta el día 360 será del 90%. Finalmente, a partir del día 361, la cuantía a percibir será del 80% del IPREM.

Cómo presentar la solicitud de esta ayuda de hasta 3.000 euros

Los interesados en acceder a esta prestación puede presentar sus solicitudes tanto en la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la oficina de prestaciones con cita previa, cualquier oficina de registro público o por correo administrativo. Para ello, tendrán que aportar diversa documentación, entre la que se encuentra el modelo oficial de la solicitud, el documento de identidad del solicitante, su cónyuge y los hijos a su cargo, así como el libro de familia o certificado del Registro Civil de nacimiento o de familia.

Además, será necesario presentar cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta en el que se quiere recibir la prestación y del que el solicitante sea el titular, así como la Declaración de la Renta del último ejercicio fiscal.