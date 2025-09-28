Un 12,5 % más de clientes de altos patrimonios nos eligen en un año

Pregunta: En BBVA Banca Privada acaban de cerrar un ciclo estratégico muy exitoso ¿Cómo valora los resultados conseguidos en lo que va de 2025 en BBVA Patrimonios ensu dirección territorial?

Lo valoro muy positivamente, estamos haciendo las cosas bien y eso se traduce en que un 12,5 % más de clientes de altos patrimonios eligen a BBVA como su banco en la Dirección Territorial Sur, que abarca Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla desde junio de 2024 a junio de 2025. Este crecimiento es fruto del trabajo realizado durante los últimos tres años, dentro de un ciclo estratégico que cerramos en 2024. Nos hemos centrado en escuchar y entender las necesidades reales de estos clientes, ofreciendo un servicio personalizado, con un equipo cercano y altamente especializado y, gracias a ello, nos hemos ganado su confianza.

Pregunta: La confianza es clave para elegir entidad financiera ¿Cuál cree que es la marca de identidad de BBVA Banca Privada por la que les eligen los clientes de patrimonios?

Nuestra principal marca de identidad es la combinación de cercanía, especialización y tecnología. Tenemos la escala para invertir en innovación sin perder la proximidad con el cliente en todo el territorio gracias a nuestra gran capilaridad. Este año hemos reforzado nuestro modelo con un 10 % más de profesionales dedicados a altos patrimonios e incorporado equipos de banqueros Ultra High, especializados en clientes con más de 10 millones de euros en activos. Contamos con 7 centros especializados, uno de ellos en Andalucía, y 16 satélites distribuidos por todo el país, con un asesoramiento integral en planificación patrimonial, estrategia de mercados e inversión. También hemos lanzado ‘Asesoramiento Plus’, un servicio personalizado con comisión explícita, además de ofrecer carteras asesoradas y de gestión discrecional. En apenas cuatro meses, hemos captado 316 millones de euros en fondos ilíquidos de mercados privados, que permiten mejorar la rentabilidad con menor volatilidad. Actualmente, gestionamos más de 9.600 carteras de inversión, con un volumen total de 19.200 millones de euros.

Equipo Banca Privada Dirección Territorial Sur / Redacción

Pregunta: Comienza un nuevo ciclo estratégico en BBVA Banca Privada ¿Cómo se plantean el futuro para el segmento de patrimonios?

En 2024 cerramos un ciclo estratégico de tres años con un crecimiento significativo en banca privada y altos patrimonios: superamos las 100.000 carteras y alcanzamos más de 154.000 clientes, lo que supone un aumento del 153 % respecto a 2020. Este año hemos iniciado un nuevo ciclo con el objetivo de llegar a 200.000 clientes. Y a cierre de julio de 2025 más de 166.000 clientes de banca privada y patrimonios han confiado en BBVA. Hasta 2029, seguiremos ampliando nuestra oferta a través de alianzas estratégicas, con un modelo cada vez más personalizado, apoyado en tecnología, en especialistas y en nuestra independencia. En la Dirección Territorial Sur nuestro compromiso es seguir siendo la entidad de referencia para los clientes de altos patrimonios, ofreciéndoles soluciones flexibles, adaptadas a sus necesidades y objetivos.

Pregunta: BBVA ha mejorado esta semana su oferta de compra a los accionistas de Banco Sabadell. ¿Qué supone esta mejora?

Esta mejora supone que la oferta es aún más atractiva para ellos, ya que se incrementa el precio un 10% y, además, incorpora una mejora en la fiscalidad de la operación. Con esta subida, los accionistas del Sabadell recibirán una acción nueva de BBVA por cada 4,8376 que posean del Sabadell. Es decir, un 10% más de contraprestación que en la oferta anterior. Este canje sitúa el precio de las acciones de Banco Sabadell en los niveles más altos de la última década. A esta subida se suma un elemento muy positivo: la neutralidad fiscal de la operación. Esto quiere decir que, al ser íntegramente en acciones, los accionistas residentes en España no tendrán que pagar impuestos por el canje si el porcentaje de aceptación supera el 50% de los derechos de voto.

Pregunta: Y a un accionista que está decidiendo si acude al canje ¿qué le diría?

Le animaría a que acuda ya al canje. Es una oportunidad para sumarse a un proyecto que une a dos bancos en su mejor momento. De esta manera, como resultado de la oferta, asumiendo un escenario del 100% de aceptación, los accionistas de Banco Sabadell alcanzarían aproximadamente una participación del 15,3% en BBVA. Con ello, estimamos que, tras la fusión, podrá obtener un beneficio por acción de aproximadamente un 41% más del que lograría si el Sabadell continuara en solitario. En los próximos cuatro años, sin incluir a Banco Sabadell en las previsiones, BBVA espera obtener un beneficio atribuido acumulado de aproximadamente 48.000 millones de euros de capital de máxima calidad. De esa cantidad, se estima que dispondrá de 36.000 millones de euros para repartir entre los accionistas hasta 2028. Y de ellos, a corto plazo, el banco contará con aproximadamente 13.000 millones de euros para retribuir a sus accionistas, incluyendo dividendos y recompras de acciones.