Esta es la ayuda de 525 euros para pensionistas que ya puedes solicitar: todos los requisitos que debes cumplir

La subida constante de los precios ha hecho que cada vez más ciudadanos tengan problemas para hacer su vida con normalidad y llegar a final de mes, una situación que empeora en el caso de aquellos pensionistas que, por carecer de los años necesarios para acceder a una pensión por jubilación o una incapacidad, únicamente puede recibir una no contributiva que apenas supera los 500 euros mensuales.

Para estos usuarios que reciben una pensión tanto por jubilación como por incapacidad de la Seguridad no contributiva, la Administración ha establecido una ayuda de 525 euros al mes para paliar esta problemática y permitir un alivio a la economía doméstica. Pero para llegar a ella, no solo deben tener aprobada esta pensión, sino también acreditar que carecen de vivienda en propiedad y que viven de alquiler.

Esta prestación de 525 euros mensuales es el complemento para titulares de pensión no contributiva que residen en vivienda alquilada, una ayuda que otorga la Junta de Andalucía cuyo plazo de inscripción arrancó el 1 de enero de este año y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz busca servir de apoyo económico a aquellos ciudadanos que tienen reconocida una pensión no contributiva de jubilación o incapacidad que acrediten no tener ningún inmueble en propiedad y que tengan que hacer frente al pago de alquiler para su vivienda habitual.

Una ayuda de 525 euros para los que no tengan derecho a la pensión por jubilación

Tal y como informa la propia Junta de Andalucía, para poder acceder a esta ayuda es necesario cumplir cinco requisitos fundamentales como son tener reconocida esta pensión no contributiva en el momento de presentar la solicitud y de su resolución, no tener una vivienda en propiedad, ser el arrendatario de la vivienda en la fecha en la que se presenta la petición, tener fijada su residencia habitual en la vivienda alquilada y no tener con el arrendador relación conyugal ni de parentesco hasta el tercer grado.

Esta es la ayuda de 525 euros para los pensionistas que no pueden cobrar la jubilación / .

"Si en la misma vivienda alquilada conviven dos o más personas que tuvieran reconocida una pensión de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, solo tendrá derecho a este complemento aquella que sea titular del contrato de arrendamiento o, de ser varios, el primero de ellos", añade al respecto el Gobierno andaluz.

Dónde presentar la solicitud de la ayuda de 525 euros para pensionistas

Además, para que se entienda que la vivienda es el domicilio habitual del solicitante, es necesario que la duración del contrato sea superior a un año y que haya residido en la misma durante un mínimo de 180 días antes de presentar la solicitud.

Para recibir este complemento de 525 euros al mes, los interesados deben hacer su petición en la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía o en los Servicios Sociales Comunitarios del ayuntamiento donde resida. Además, la Junta de Andalucía dispone en su página web de un formulario y el acceso para realizar el trámite de forma telemática.