Así es la ayuda de hasta 15.000 euros que puedes pedir para comprar una vivienda en el medio rural: solo hay que cumplir estos requisitos

La compra de una vivienda se ha convertido en uno de los sueños más frecuentes e inalcanzables en la actualidad a causa de la saturación del sector, la falta de oferta suficiente para atender a la cuantiosa demanda y los precios tan alejados de las posibilidades de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes. Para paliar esta situación y, además, incentivar el desarrollo y permanencia de población en el ámbito rural, el Gobierno ha anunciado una ayuda de hasta 15.000 euros.

Esta medida se enmarca dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y busca facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes en el ámbito rural. Para ello, ha puesto en marcha esta prestación destinada a los menores de 35 años que quieran comprar o alquilar una vivienda y fijar su residencia habitual en municipios pequeños. Hasta el momento, esta ayuda estaba destinada a jóvenes que quisieran residir en localidades de menos de 5.000 habitantes, pero para esta próxima convocatoria, que aún no cuenta con fecha de inscripción de solicitudes, se ha ampliado el límite a 10.000 habitantes.

Además, también se ha modificado la cuantía máxima a la que podrán acceder los beneficiados interesados en adquirir una vivienda en estas localidades, ya que ha pasado de los 10.800 euros de máximo de las anteriores convocatorias a 15.000 euros para esta próxima.

Límite que no se puede superar para acceder a esta ayuda de vivienda

Pero estos no son los únicos cambios que se han planteado para esta nueva edición, sino que también se ha cambiado el límite de ingresos para poder acogerse a esta ayuda, que ha pasado de tres a cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice de referencia que se usa para determinar el acceso y cuantía de las ayudas. De ese modo, el límite se sitúa en la actualidad en 42.000 euros anuales por unidad familiar, que asciende a 50.400 euros de máximo para las familias numerosas o personas con discapacidad.

Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria / Zowy Voeten

Pero además de tener que cumplir este requisito de renta máxima, los interesados solo podrán acceder a esta ayuda si la vivienda se encuentra en un municipio de menos de 10.000 habitantes y si se destina a ser su residencia habitual y permanente.

Además, en las anteriores convocatorias, estas ayudas para la compra de vivienda no podía superar el 20% del precio de adquisición de la vivienda, que tenía que tener un valor inferior a los 100.000 euros, mientras que para el alquiler se cubría hasta un 50% del alquiler mensual y un 30% entre 601 y 900 euros.

Los pueblos que se pueden beneficiar de esta ayuda de 15.000 euros

A pesar de su carácter estatal, esta ayuda es gestionada por cada comunidad autónoma, por lo que la solicitud, la fecha y los diferentes trámites se deben hacer a través de los organismos territoriales de cada territorio.

De ese modo, aún se espera conocer la fecha de inscripción de esta ayuda que permitirá que los menores de 35 años tengan mayores facilidades para adquirir o alquilar una vivienda en uno de los 83 municipios de menos de 10.000 habitantes con los que cuenta Málaga.

Entre ellos se encuentran Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Almáchacar, Almargen, Almogía, Alozaina, Alpandeire, Árchez, Archidona, Arcales, Arenas, Arriate, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, El Borge, El Burgo, Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Faraján, Frigiliana, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Moclinejo, Mollina, Monda, Montecorte, Montejaque, Ojén, Parauta, Periana, Pujerra, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Serrato, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Totalán, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela y Yunquera.