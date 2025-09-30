Solaria dispara su beneficio en el primer semestre hasta los 82 millones y firma resultados "históricos"

Solaria Energía y Medio Ambiente cerró el primer semestre de 2025 con unos resultados que ha calificado de “históricos”, al registrar un beneficio neto de 82 millones de euros, un 97% más que en el mismo periodo del año anterior. La facturación también se disparó un 59%, hasta alcanzar los 155 millones de euros, según informó este martes la compañía.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 140 millones de euros entre enero y junio, lo que supone un incremento del 66% en comparación con el primer semestre de 2024. “Estos resultados consolidan a Solaria como uno de los actores más sólidos de la transición energética europea, con casi 2 gigavatios (GW) en operación y la meta de superar los 3 GW antes de fin de año”, destacó la empresa, que subrayó además el avance de su expansión internacional en Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido.

En paralelo, Solaria continúa ejecutando el programa de recompra de acciones propias lanzado en el primer trimestre, con el objetivo de alcanzar hasta un 10% del capital social. La compañía señaló que esta iniciativa refuerza la retribución al accionista y refleja la confianza del consejo en el valor intrínseco del grupo.

La empresa ha reiterado su previsión de cerrar 2025 con un Ebitda de 255 millones de euros, apoyado en la entrada en operación de nuevos complejos fotovoltaicos en España, entre ellos Garoña (710 megavatios), Cataluña (200 MW), Peralveche (150 MW) y Tucana (45 MW).

De cara a los próximos ejercicios, Solaria adelantó que seguirá diversificando su actividad con proyectos de hibridación solar-baterías, la incorporación de energía eólica y su entrada en el negocio de los centros de datos. Asimismo, presentará el 17 de noviembre en Londres su Capital Markets Day, bajo el título 'Solaria-Transformation Plan', donde detallará su hoja de ruta.

“Solaria es hoy más fuerte que nunca: crecemos en beneficio, en Ebitda y en capacidad instalada. Al mismo tiempo reforzamos nuestro compromiso con los accionistas a través del programa de recompra, convencidos de que el mercado reconocerá el verdadero valor de nuestra compañía”, afirma Jose Arturo Díaz-Tejeiro, consejero delegado del grupo.