FERROVIARIO
Talgo sufre unas pérdidas de 65 millones en el primer semestre
Afectada por el recorte en el pedido de trenes de la alemana DB, que ha pasado de 79 a 60, con un impacto de 37,5 millones de menor ingreso en el periodo
Talgo vuelve a los números rojos. La compañía ha presentado a la Comisión de Valores (CNMV) unas pérdidas de 65,7 millones de euros en el primer semestre. En el mismo periodo del año pasado, la empresa había presentado unos beneficios de 14,6 millones. La compañía afirma que buena parte de estas pérdidas se deben a que la alemana DB ha reducido de 79 a 60 trenes su pedido a Talgo: "la previsible modificación del contrato de DB ha implicado ajustar el grado de avance a origen del proyecto (explica la empresa), con un impacto de 37,5 millones de menor ingreso en el periodo". Añade Talgo que "el Ebitda registrado en el periodo fue de -16,5 millones penalizado por el mencionado ajuste en el proyecto de la DB y el cierre del proceso judicial del proyecto LACMTA".
(Habrá Ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jabalíes se hacen fuertes en La Mosca
- Gran obra de Emasa entre el Palo y Pedregalejo: se prolongará una tubería 100 metros en el mar
- La OCU registra más de 200 reclamaciones en la San Diego Comic-Con Málaga
- EOI de Málaga: así empieza el curso en la escuela de idiomas con más oferta de Andalucía
- Kendrick Perry, jugador del Unicaja, revela la mejor forma de hacer un campero malagueño: 'Soy un cocinillas
- Un turista venezolano visita los principales monumentos de Málaga y deja clara su impresión de la ciudad: 'Ojalá no hubiera venido
- Un otoño repleto de fiestas en los pueblos de Málaga
- Este es el estudio de arquitectura que diseñará la futura sede de la EMT en los Prados