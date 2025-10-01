Moreno dice que los organizadores de la Comic-Con trabajan ya en mejoras para 2026

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que la organización de la San Diego Comic-Con Málaga trabaja ya para mejorar de cara al año próximo, ya que esta primera edición "ha superado las previsiones de los organizadores en cuanto a asistentes", pese a que los problemas de exceso ed aforo ocurrieron varios días con visitantes con entradas vendidas por la propia organización. Con todo, Moreno ha vuelto a asegurar que "el impacto sí ha sido bueno", aunque ha lamentado las colas.

En una rueda prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este miércoles en las Atarazanas de Sevilla, Moreno ha asegurado que "si mañana hiciéramos un referéndum en todos los que han participado en la Comic-Con, dirían que vuelva el año que viene" y ha apuntado que "ha habido problemas porque la primera edición siempre es la más compleja".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (c), en la inauguración de la San Diego Comic-Con Málaga. / Álex Zea

No obstante, Moreno ha querido dejar claro que la Junta no organiza la Comic-Con y ha indicado que ya se les ha dicho a los organizadores que "hay cosas que mejorar". Ha indicado que "según nos dicen, el error ha sido que ellos pensaban que, siendo la primera edición y fuera de San Diego, no iba a superar las 60.000 entradas. Y al final, con el espacio posible, se ha duplicado" esta cifra. Cifras que no coinciden con las que difundió la propia organización a los medios días antes del evento. En esas notas de prensa, se estimaban una afluencia de "unos 120.000 asistentes durante los cuatro días del evento, de hasta 20 nacionalidades distintas".

"Ha superado la previsión de la propia organización en algunas horas punta", ha señalado Moreno, quien ha incidido en que "ellos mismos están trabajando para el año que viene, no solo en ampliar espacios, que pueden incluso multiplicar el que hay en el Palacio de Congreso"; sino también "incluso trasladar algunos de esos espacios a la propia ciudad, de manera que cuente con más espacios y con mejor organización".

Cientos de personas protestan por la imposibilidad de entrar al recinto a causa de las largas colas al acceso a causa del exceso de aforo el domingo en la Cómic Con de Málaga / Álex Zea

Así, aunque ha dicho que lamenta "que haya habido colas, que han sido algunas de ellas muy largas y, por tanto, incómodas, y eso no le gusta absolutamente a nadie, como cuando vas a cualquier centro de ocio", ha reiterado que "el impacto sí ha sido bueno". Al respecto, ha indicado que la Junta colabora, al igual que el Ayuntamiento de la capital, y aporta 2.700.000 euros; "una cantidad reducida para el impacto de 50 millones de euros que ha tenido en la restauración, en la hostelería, en los taxistas, en los trabajadores".

A esto hay que sumar "la proyección de Málaga y de Andalucía, puesto que la Comic-Con San Diego, después de más de 60 años, es la primera vez que deja San Diego, Estados Unidos, como pasaron con los Latin Grammys, para venirse aquí a Andalucía, en este caso a Málaga. "Por tanto, ha sido positiva", ha concluido.