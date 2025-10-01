Pablo Isla asume hoy la presidencia de Nestlé con el reto de inyectar la visión de crecimiento de Inditex en el gigante alimentario

El expresidente ejecutivo de Inditex, Pablo Isla, asume este miércoles, 1 de octubre de 2025, la presidencia del consejo de administración de Nestlé, según el anuncio remitido por la compañía de alimentación el pasado 16 de septiembre. El movimiento, que estaba previsto inicialmente para la junta general de accionistas de abril de 2026, ha sido precipitado por la decisión de Paul Bulcke de retirarse del consejo antes de lo planeado.

La mayor empresa de alimentación del mundo materializa así la culminación de una transición planificada, pero acelerada, que busca inyectar un perfil de liderazgo estratégico y externo en la cúpula. Isla, que ya ejercía como vicepresidente y director independiente principal, toma el relevo de Bulcke, quien ha estado vinculado a Nestlé durante medio siglo y ha sido nombrado Presidente Honorario en reconocimiento a su servicio.

El contexto de la transición exprés

El adelanto de seis meses en la toma de posesión se produce en un contexto de turbulencias internas y presiones de mercado. Isla aterriza en la presidencia institucional del gigante suizo mientras la empresa intenta afianzar un nuevo equipo de gestión ejecutiva y lidia con retos operativos para recuperar cuota de mercado y rentabilidad en algunas líneas de negocio.

En su comunicado de despedida, Paul Bulcke expresó su "confianza plena" en el nuevo liderazgo y en el buen posicionamiento futuro de la empresa. "Es el momento adecuado para que ceda el puesto y se acelere la transición planeada, permitiendo que Pablo y Philipp impulsen la estrategia de Nestlé y guíen la empresa con una perspectiva renovada", señaló.

El perfil del uno de los mejores CEO del mundo

El nombramiento de Isla, uno de los ejecutivos españoles más reconocidos a nivel global, ha sido recibido con interés en los círculos financieros internacionales. El ejecutivo madrileño se incorporó al consejo de Nestlé en 2018 y fue ascendiendo progresivamente. Es el primer presidente de Nestlé que asume la máxima responsabilidad institucional sin haber tenido un cargo ejecutivo en la compañía, lo que subraya la apuesta por una visión estratégica independiente y externa.

Su prestigio se fraguó durante su etapa en Inditex (2005-2022), donde primero como consejero delegado y luego como presidente ejecutivo, orquestó una expansión internacional masiva y la transformación digital de Zara. Bajo su liderazgo, la capitalización bursátil de la textil gallega se multiplicó y la revista Harvard Business Review lo designó dos veces (2017 y 2018) como el mejor consejero delegado del mundo.

La agenda económica: recuperar el volumen y la rentabilidad

Fuentes del mercado y analistas especializados como Ingo Speich, inversor institucional de referencia, han apuntado que el principal desafío de Isla será "arreglar el modelo de negocio y recuperar los volúmenes", además de mejorar el enfoque en fusiones y adquisiciones y fortalecer los mercados emergentes.

Aunque Nestlé sigue siendo una máquina de generar ingresos (unos 2.582 millones de euros en 2024), su cotización ha sufrido ajustes y la empresa se encuentra inmersa en una estrategia de optimización de portafolio y ahorro, denominada "Fuel for Growth", con el objetivo de generar ahorros por 2.500 millones de francos suizos hasta 2027.

La experiencia de Isla en gestión de stock y la aplicación de la eficiencia digital en un entorno global serán clave. Se espera que su visión ayude a Nestlé a priorizar sus marcas clave y afrontar la presión inflacionaria en materias primas como el cacao y el café, buscando ese equilibrio entre sostenibilidad, innovación y creación de valor que marcó su gestión en el sector de la moda.