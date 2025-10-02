Industrias de la automoción, la logística y la defensa se darán citan en Linares en un foro nacional

El municipio jiennense de Linares se convertirá los próximos 16 y 17 de octubre en "punto de encuentro nacional" de la automoción, la defensa y la logística con la celebración del II Foro de Inteligencias de Ciudad.

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Linares y la Cámara de Comercio, en colaboración con Smart City Cluster, reunirá en el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana a representantes de la industria, la administración y el ámbito académico.

El Foro Greencities 2025 de Málaga ha sido el escenario elegido para la presentación de esta cita, que ha contado con la alcaldesa de Liares, de Auxi del Olmo, y el presidente de Smart City Cluster, Martín Carrillo.

Bajo el lema 'Linares: la reinvención sostenible', se abordarán los retos de la reindustrialización de las ciudades medianas en un contexto marcado por la transición verde, la digitalización y la necesidad de construir territorios que atraigan y retengan talento, según ha informado el Consistorio.

La alcaldesa ha mostrado su satisfacción por que Linares "acoja de nuevo un evento de primer nivel". "Este foro no solo será un espacio de debate, va a ser una oportunidad para mostrar que Linares tiene futuro, fuerza y capacidad para reinventarse. Estoy convencida de que juntos vamos a seguir consolidando nuestra ciudad como un referente en innovación y colaboración empresarial en España, y que cada paso que damos abre nuevas puertas para los linarenses", ha afirmado.

El programa reunirá a voces de prestigio en el ámbito empresarial, académico y social. Entre los ponentes, destaca la presencia del alpinista y comunicador Jesús Calleja, que conversará con la regidora sobre cómo los grandes procesos industriales impactan en la vida cotidiana de la ciudadanía y en la confianza de los jóvenes que buscan futuro en su tierra.

Junto a él, participarán expertos como Antonio Jara, consejero delegado de Libelium y especialista internacional en economía del dato; Francisco Carmona, director de Innovación en el Grupo Energético de Puerto Real; José Antonio Ondiviela, director de Human Centered Intelligent Cities Research; José María Márquez, director ejecutivo de Passion Motorbike Factory y Scoobic Urban Mobility; Sergio González, coordinador de marketing estratégico en Aenor o Rafael Myro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.

El escenario empresarial estará representado, por un lado, por los clústeres de la automoción (Ceaga), la logística (Citet) y la defensa (CID) y por cuatro de las empresas que se han decidido por Linares para ampliar su horizonte industrial: Desay SV, EM&E Group, Novaindef y Santana Motors.

Además, la comunicación jugará un papel importante en el foro con una mesa de debate, en la que intervendrán Miguel Ángel Muñoz, redactor jefe en la Cadena Ser; José María Camarero, periodista económico en 'ABC' y analista en La Sexta; o Juan Esteban Poveda, delegado de 'El Economista' en Andalucía.

Por su parte, la ilustradora y autora de 'Gazpacho agridulce', Quan Zhou, expondrá la experiencia de la segunda generación de inmigrantes chinos en la comunidad andaluza y cómo el verdadero motor híbrido que impulsa la innovación se basa en la diversidad cultural.

Temas

Entre los temas destacados, figuran la relación entre industria y sostenibilidad, la colaboración público-privada, la atracción de talento en ciudades medianas, las redes de industrialización en automoción, logística y defensa, así como el papel de la cultura y la comunicación en la transformación de un territorio.

Junto a las sesiones profesionales, el foro integrará actividades culturales y de 'networking', con el objetivo de estrechar la relación entre la industria y la ciudadanía, reforzando la proyección de Linares como polo estratégico para la innovación y la colaboración empresarial en España.

Con esta segunda edición, el Foro de Inteligencias de Ciudad "se consolida como un espacio de reflexión y debate para reforzar la visión estratégica de los municipios aportando claves que pueden inspirar a otros territorios del país".