La falta de control de tensión de la red eléctrica provocó el gran apagón, según el informe europeo

El gran apagón del pasado 28 de abril en la Península Ibérica se debió a una "cascada de sobretensiones" en la red que no se habían visto nunca antes, según el primer informe europeo, elaborado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E). Los expertos descartaron señalar a las renovables como culpables del evento y afirmaron que el problema tiene que ver con los requisitos establecidos en la regulación para controlar la tensión, que quizás debieran actualizarse en el futuro.

"Con la información que tenemos el problema no fueron las renovables, sino que se debió a la incapacidad de la generación que tenemos para controlar la tensión. El control de tensión puede hacerse tanto a través de renovables como de la generación clásica", explican fuentes de Entso-e.

El organismo sitúa el apagón de la Península Ibérica como "más grave ocurrido en Europa en las últimas dos décadas" y el primero de su tipo, pues lo 'habitual' hubiera sido un cero eléctrico por baja tensión en la red de transporte debido a un desequilibrio entre la producción y la demanda, pero en este caso el problema fue el contrario: una sobretensión en cascada que no se había visto antes en Europa ni en ninguna otra parte del mundo.

La tensión o voltaje no es como la energía, que si no tienes suficiente en una parte del continente puedes utilizar una central de generación que esté en la otra punta y 'transportarla' a través de las interconexiones y las redes. En el caso de tener un problema con la tensión de la red debe resolverse "localmente", "lo que significa que el sistema tiene que tener esta capacidad de regular la tensión". Y la tiene, el sistema español tiene capacidad de regular la tensión, la pregunta es si es suficiente.

Según los expertos, el sistema actual tiene capacidad de controlar la tensión de la red pero "por encima de un determinado nivel" y lo que hay que evaluar es si este nivel "es demasiado alto" en un momento en el que cada vez hay más autoconsumo y generación distribuida. "Necesitamos pensar bien si debemos solicitar controlar la tensión en niveles más bajos que los que tenemos hoy porque permitiría resolver el problema donde aparece, donde la tensión aumenta demasiado. La pequeña generación puede reducirlo muy fácilmente", ha explicado el presidente de Entso-e, Damián Cortinas.

"La tecnología está lista para esto, es más una cuestión de regulación", ha añadido Klaus Kaschnitz, el encargado de liderar el panel de expertos de Entso-e. El operador del sistema (Red Eléctrica) pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2020 actualizar la normativa de control de tensión (procedimiento 7.4) para que las renovables pudieran controlar la tensión al constatar que no se disponía “de herramientas suficientes para evitar que las tensiones en la red de transporte alcancen valores muy elevados”. El 12 de junio de este año el regulador aprobó esa actualización, que tardará meses en poder ponerse en marcha.

El objetivo de este informe realizado por un panel de 45 expertos de operadores de sistemas de transmisión -incluido Red Eléctrica (REE)- y autoridades reguladoras europeas no es el de señalar culpables, sino el de ofrecer "una explicación técnica y objetiva de lo sucedido". "La función de Entso-e no es atribuir responsabilidad a ninguna de las partes. No somos un organismo policial, ni un organismo judicial. Sabemos que los problemas de responsabilidad son muy graves, especialmente en España, pero no es el objetivo de este informe. Eso es algo que corresponde a las autoridades españolas cuando llegue el momento", ha afirmado Cortinas.