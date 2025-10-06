El Ibex 35 arranca la semana con una bajada del 0,4%, pero mantiene los 15.500 enteros

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una caída del 0,37%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.500 enteros y situarse en los 15.527,9 puntos hacia las 9.01 horas.

En el terreno empresarial español, Audax Renovables ha puesto en marcha un programa de pagarés en el mercado de renta fija (AIAF), con un saldo vivo máximo de 50 millones de euros y con plazos de vencimiento de un mínimo de tres días hábiles y un máximo de 364 días naturales.

Además, Moody's ha mejorado el rating de las cédulas hipotecarias de Banco Sabadell, situándolo en 'Aaa' desde 'Aa1'.

En el plano 'macro', el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,1 puntos inferior a la de julio (+2,5%), según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Solaria (+0,83%), Repsol (+0,8%), Indra (+0,46%) y Rovi, con un avance del 0,41%.

En el lado negativo se situaban BBVA, cuyos títulos cedían un 0,82% en la apertura, y Unicaja Banco, que presentaba un descenso del 0,6%.

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada bursátil de hoy en 'rojo'. En concreto, París subía un 0,66%; Londres, un 0,11%; Milán, un 0,10%, y Francfort, un 0,03%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 1,75% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 65,66 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 1,82%, hasta los 61,99 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1702 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,259%.