Meliá asume la gestión de los hoteles de Messi

Pasarán a formar parte de la marca The Meliá Collection en modelo de alquiler

Meliá asume la gestión de los seis hoteles MiM, propiedad de Leo Messi.

La hotelera Meliá gestionará los hoteles MiM, propiedad del jugador de fútbol, Leo Messi, a partir del 1 de noviembre. El grupo cuenta con seis establecimientos 'boutique' en destinos como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra. 

Se trata de hoteles que evocan la personalidad del futbolista con atributos exclusivos, como la Suite Messi, o detalles como una réplica del trofeo del Balón de Oro autografiado por el propio futbolista, que pasarán a formar parte de la marca The Meliá Collection, en modelo de alquiler.

The Meliá Collection cuenta ya con 26 establecimientos abiertos -o en proyecto- en más 12 países y se caracteriza por ser una colección de hoteles independientes que mantienen su identidad propia, pero se benefician de la distribución, estándares y del marketing de Meliá.

De esta forma, los hoteles MiM conservarán su carácter y estilo, mientras se integran en un sistema global de reservas y fidelización, con visibilidad internacional. Están diseñados por interioristas de renombre como Luis Bustamante y Lázaro Rosa-Violán, y persiguen combinar la exclusividad de sus ubicaciones con un compromiso con la sostenibilidad y el bienestar.

Los hoteles MiM cuentan con una segmentación diferenciada que incluye hoteles para adultos, como MiM Mallorca, MiM Sitges o MiM Ibiza, y otros para el disfrute de las familias como los de Andorra, Sotogrande o Baqueira Beret.

“La fuerza de esta nueva alianza radica en la complementariedad de los portfolios de MiM y The Meliá Collection, que no solo comparten una misma filosofía y una propuesta conjunta de valor para los viajeros más exigentes, sino que cuentan además con el respaldo e inspiración de un icono global como Leo Messi, propietario y fundador de la cadena, y de la garantía de un grupo líder en gestión hotelera como Meliá”, afirma el presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer.

