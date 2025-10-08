Energía
Red Eléctrica pide medidas "urgentes" a la CNMC ante el riesgo de un nuevo apagón
El operador del sistema eléctrico ha registrado en las últimas dos semanas nuevas "variaciones bruscas de tensión" en el sistema eléctrico peninsular español
Red Eléctrica ha solicitado de forma "urgente" cambios en los procedimientos de operación del sistema eléctrico al detectar riesgo de un nuevo apagón. “El operador del sistema pone de manifiesto en su escrito la observancia en las últimas dos semanas de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos”, explica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un comunicado difundido esta tarde.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirman que el operador del sistema ha informado al Ministerio y a la CNMC de recientes variaciones de la tensión "dentro de los límites establecidos" y "aun con un elevado número de grupos convencionales conectados". Y Ministerio ha pedido a Red Eléctrica que actúe según sus funciones y a la CNMC que refuerce la supervisión y tome las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema.
"Como resultado, la CNMC ha iniciado la tramitación de unas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, mientras continúa su labor de supervisión y se termina de desplegar el nuevo Procedimiento Operativo que permitirá a todas las tecnologías aportar control de tensión", añaden las citadas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante de Málaga con comida casera 'como la que haría tu abuela': platos contundentes con vistas 'impresionantes
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- La mejor ensaladilla rusa de España podría estar en Málaga: dónde probarla
- Alerta sanitaria en España: así es la 'extraña' enfermedad muy contagiosa
- Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España
- Esta es la pensión que cobra la Reina Sofía: el dineral que recibe todos los años
- Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 1
- Así es el paraje de Málaga que permite disfrutar de un mirador 'excepcional' con las mejores vistas del mar, la sierra y los campos de castaños