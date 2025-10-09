El Gobierno encomienda a Red Eléctrica crear un panel de autoconsumo para monitorizar estas instalaciones

El Gobierno quiere que Red Eléctrica cree un grupo de autoconsumidores para monitorizar estas instalaciones y operar, así, el sistema eléctrico "de forma más segura y eficiente en los escenarios de alta penetración de autoconsumo". Así se desprende del proyecto de real decreto por el que se modifican determinados aspectos relativos al autoconsumo, anunciado el viernes por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En la actualidad, la potencia instalada de autoconsumo supera los 8 gigavatios (GW) -más que toda la potencia nuclear instalada en el país- y el Plan Nacional Instalado de Energía y Clima (PNIEC) prevé el despliegue de un total de 19 GW en el horizonte 2030. Pero la falta de visibilidad sobre estas instalaciones, de las que ni siquiera hay un registro, supone una amenaza para la operación del sistema en un momento de debilidad tras el cero eléctrico del pasado 28 de abril.

De hecho, la baja visibilidad sobre estas instalaciones fue uno de los motivos esgrimidos por Red Eléctrica para justificar las variaciones bruscas de tensión de las últimas semanas, junto con la rápida variabilidad de producción de la generación renovable y la lenta respuesta de la generación convencional en sus obligaciones de control de tensión.

Y el informe europeo sobre el apagón señala que las primeras desconexiones que se produjeron el 28 de abril se produjeron en plantas de generación eólica y fotovoltaica, pero también en pequeñas plantas de menos de 1 megavatio (MW), que hacen referencia a instalaciones de autoconsumo, sobre las que el operador del sistema no tiene ninguna capacidad de control.

"La constitución de un panel de autoconsumidores, con una muestra representativa de instalaciones, permitirá generar un modelo de comportamiento que pueda ser aplicado al resto de autoconsumidores, a efectos de seguimiento del autoconsumo, así como para construir y entrenar los modelos de previsión y estimación necesarios para la operación del sistema", explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En ese panel se registrará "de forma agregada, a nivel de provincia, rango de potencia, modalidad y disponibilidad de almacenamiento, el total de la energía generada, de la energía consumida o devuelta a la red y la energía almacenada de las instalaciones pertenecientes a la muestra". El operador del sistema podrá requerir toda esta información a "las empresas instaladoras, fabricantes de inversores y titulares y gestores de plataformas de datos que den servicios de monitorización de potencia y energía generada a los autoconsumidores más representativas".

Las plataformas de datos que aglutinen al menos 1 megavatio (MW) de potencia instalada asociada al autoconsumo tendrán la "obligación" de remitir toda esta información. Aunque, con el fin de acordar el contenido concreto, "así como los medios y cauces empleados en su remisión, el operador del sistema constituirá un grupo de trabajo que cuente con la participación de las anteriores empresas involucradas".