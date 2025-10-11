El abogado más innovador de Europa trabaja en KPMG

A José Rodríguez Coching (Manila, Filipinas, 1983) se le ilumina la mirada cuando habla de innovación. No tanto por los premios -aunque en septiembre fue reconocido en los FT Innovative Lawyers Awards Europe como el abogado más innovador de Europa- sino por lo que ese galardón representa: "Más que un reconocimiento individual, es la validación de la cultura de innovación que hemos construido dentro de KPMG Abogados". Para él, la verdadera transformación no depende de un departamento ni de una persona, sino de una comunidad profesional empoderada para liderar el cambio desde dentro.

Rodríguez Coching es el responsable del área de Innovación y Tecnología de KPMG Abogados, un equipo de más de una veintena de personas que ha crecido de forma exponencial desde que él comenzara en la firma como becario en 2011. "Éramos dos personas con una idea y mucha curiosidad", recuerda. Hoy, ese pequeño embrión ha dado lugar a un ecosistema de más de 30 soluciones digitales desplegadas en 90 países y utilizadas por más de 10.000 profesionales en todo el mundo. Todas ellas se diseñan desde España, pero con visión global.

Su formación es, en apariencia, tradicional: licenciado en Derecho, con un máster en bolsa y mercados financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y formación digital en ESADE. Sin embargo, detrás hay un perfil singular: un abogado autodidacta en programación y tecnología, que empezó a diseñar páginas web siendo adolescente. "Me formé solo, en una época en la que no existían másteres de LegalTech", explica. Esa combinación de lógica jurídica y mentalidad tecnológica le ha permitido impulsar un modelo pionero en el sector legal español: el abogado híbrido, capaz de combinar conocimiento jurídico, análisis de datos y diseño de procesos.

Cultura de cocreación

El enfoque de Rodríguez Coching no se limita a implementar herramientas, sino a transformar la forma en que los abogados trabajan. Bajo su liderazgo, KPMG Abogados ha desarrollado programas como Digital Ambassadors o AI Ninjas, en los que los propios juristas aprenden a crear y adaptar soluciones digitales. "No queremos abogados que sean usuarios pasivos de la tecnología, sino cocreadores de sus propias herramientas", afirma. Esa cultura de cocreación -reforzada con programas de formación continua y proyectos gamificados- ha convertido a la firma en la única española que ha alcanzado la máxima puntuación en el indicador digital del Financial Times, seguida de Garrigues.

Entre las soluciones desarrolladas destacan sistemas de automatización de contratos, plataformas para la gestión de litigios masivos o herramientas de cumplimiento fiscal. "Pero más allá del producto, lo importante es el modelo: que la innovación nace de los propios profesionales y responde a necesidades reales del cliente", señala.

La inteligencia artificial ocupa un papel central en su trabajo, aunque con una visión matizada. "2025 es el año de la IA en público, pero nosotros llevamos años trabajando en ello", comenta. "La IA solo es tan buena como los datos que la respaldan, por eso hemos invertido en construir una infraestructura sólida y segura". En KPMG Abogados, la IA ya es parte del día a día, tanto en la automatización documental como en la generación de modelos predictivos o en la asistencia al cliente.

Rodríguez Coching rechaza la idea de que la tecnología destruya empleo. "No lo destruye, lo expande. Igual que ocurrió con otras revoluciones tecnológicas, la IA redefine las expectativas del profesional, no las elimina". En su opinión, el abogado de 2025 deberá dominar competencias jurídicas y digitales, pero también habilidades humanas: "La abogacía del futuro será más global, más digital y más humana a la vez".

Su liderazgo ha sido posible gracias al respaldo del socio director de KPMG Abogados, Alberto Estrelles, a quien atribuye el impulso decisivo para invertir en innovación. "Sin su compromiso, esto no habría sido posible. Nos ha permitido liberar recursos y talento para construir algo duradero".

De padre español y madre filipina, criado entre Asia y Europa, Rodríguez Coching encarna el perfil del profesional global: un abogado que piensa en código, pero habla de personas. Su historia es la de alguien que entendió que innovar no es una moda, sino una forma de mirar el mundo.