Opa
Los clientes del Sabadell que aceptaron la opa del BBVA son solo el 1,1% del capital
EFE
Madrid
Un 97,2% de los clientes del Banco Sabadell que son accionistas de la entidad rechazó la oferta de compra del BBVA y los que la aceptaron representan solo el 1,1% del capital del grupo, según ha informado este martes el primero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana
- ¿Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el 13 de octubre?
- Este es el bar de Málaga que sirve 'el mejor pitufo' de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Piden 30 años de cárcel para un policía local de Marbella acusado de violar dos veces a su mujer
- La Cueva de la Estegamitas descubierta en Málaga
- Gran Perdón pone el foco cofrade en Málaga con una extraordinaria monumental