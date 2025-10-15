Apple, Microsoft y Amazon se mantienen como las marcas más valiosas del mundo

Tres empresas estadounidenses, cuyas industrias se basan fuertemente en lo digital, Apple, Microsoft y Amazon, se vuelven a coronar como las marcas más valiosas del mundo. Así se desprende del informe elaborado por la consultora Interbrand, conocido como 'Best Global Brands', que recoge las 100 más valiosas a nivel mundial.

Según la consultora, el valor total de las marcas presentes en la lista alcanza en 2025 los 3,6 billones de dólares, lo que supone un aumento del 4,4% respecto a 2024. Sin embargo, Interbrand advierte que el crecimiento general se compone de varios factores: subidas históricas y nuevas incorporaciones, pero también caídas notables.

"La disrupción es la principal fuerza que moldea a las marcas actualmente. Aquellas que innovan en distintas industrias, que entran en nuevos terrenos, construyen relevancia cultural e invierten en estrategias de marca a largo plazo son las que están ganando", advierte Gonzalo Brujó, CEO Global de Interbrand.

En cuanto al ranking, Apple se mantiene como la marca con mayor valor del mundo, con 470.000 millones de dólares, a pesar de experimentar una caída del 4%. Le sigue Microsoft, con 388.500 millones de dólares, registrando un fuerte aumento del 10%. Completa el podio Amazon, con un valor de 319.900 millones, y un repunte del 7%. Completando el top 4 se ubica Google (317.100M)

A partir del quinto puesto hay un salto importante en valoración. Samsung (90.500M), Toyota (74.200M), CocaCola (60.100M), Instagram (7.300 millones, y un extraordinario repunte del 27%), McDonald's (3.000M) y Mercedes-Benz (50.100 millones, con una fuerte caída del 15%) completan el olimpo de las marcas a nivel mundial.

Nvidia protagoniza las mayores subidas

Por otra parte, varias marcas han registrado alzas significativas respecto al pasado año. Una de ellas es Nvidia, que se ha erigido este año en campeón de la Inteligencia Artificial (IA) a nivel mundial. El fabricante de chips ha experimentado un alza del 116%, que la aúpa hasta el decimoquinto puesto, con 43.200 millones. YouTube, con un 61% de revalorización, se aúpa hasta el decimotercer puesto. Uber (+38%), Nintendo (+35%) e Instagram (+27%) son también protagonistas de grandes revalorizaciones.

El sector automovilístico, que enfrenta la transición hacia los vehículos eléctricos, muestra resiliencia. Entre las marcas de mayor valor, Toyota crece un 2% y mantiene la posición #6, mientras que Mercedes (#10) y BMW (#14) siguen en el Top 20, con caídas del 10-15%.

Tesla cayó un 35% hasta la posición #25 debido al aumento de la competencia en vehículos eléctricos, mientras que BYD (#90) entra por primera vez en el ranking.

Zara y Santander, representantes españoles

Un año más, Zara (#41) y Santander (#77) repiten como las dos únicas marcas españolas con presencia en el ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo. Ambas con resultados positivos: Zara aumenta su valor un 9% hasta los 19.400 millones de dólares y, por su lado, Santander crece un 3% hasta los 10.300 millones de dólares.