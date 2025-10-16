Los huevos, el nuevo oro blanco: ¿a qué se debe la desorbitada subida de precios?

Si durante meses de inflación el producto más codiciado había sido el aceite de oliva por sus prohibitivos precios, ahora a este alimento le ha salido un nuevo competidor: los huevos, el nuevo oro blanco de los supermercados.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los huevos se han convertido en el alimento que más ha subido de precio en septiembre, hasta un 17,9% en un año. En cambio, el aceite ha registrado la mayor bajada, con una caída del 34,5 % respecto al año anterior.

Ya en marzo, los bolsillos de los españoles notaron una subida en este producto, que por aquel entonces rozaba los 2,10 euros la docena.

Sin embargo, ahora la subida es mucho más pronunciada. Su precio se ha disparado superando la barrera de los 3 euros por docena.

Según los datos de Facua, en el último mes se han disparado hasta en un 19% los precios en un solo día. Tal y como indica el informe de la organización, el 6 de octubre una docena de huevos medianos en Mercadona costaba 2,80 euros, pero el 7 de octubre ya tenía un precio de 3,30 euros, es decir, un 17,86% más.

Sobre las mismas fechas (del 7 al 8 de octubre), los huevos medianos pasaron de 2,60 a 3,10 euros, un 19,2% más en los supermercados Dia.

Si ya se buscan huevos camperos o ecológicos, el precio sobrepasa los 4 euros, llegando a los 4,49 en Carrefour o Dia. Por no hablar de los huevos XL, que ya disparan a los 4,40 en casi todos los supermercados.

Razones de la subida

En todos estos supermercados las fechas de subida coinciden. Subidas cuya explicación radica en la gripe aviar.

Las subidas coinciden con la detección de los nuevos focos de gripe aviar que comenzó a notificar el Ministerio de Agricultura y Pesca.

En esas fechas ya había en España un total de 4 focos en aves de corral (1 en Extremadura, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía), 1 foco en aves cautivas en País Vasco, y un total de 31 casos en aves silvestres en Extremadura, Castilla y León, Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña y Andalucía.

Aunque los ganaderos hablan de brotes “puntuales”, la situación actual es que desde el inicio de la temporada (1 de julio de 2025) se han detectado 47 focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, y 3 focos en aves cautivas en País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana.

El Ministerio de Agricultura informa que el brote afecta a más de 727.000 aves y ha obligado al sacrificio de explotaciones en Castilla y León.

Asimismo, el Ministerio insiste en reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas para frenar la expansión del virus y garantizar el suministro, que sigue siendo estable pese a los brotes.