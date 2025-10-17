La nueva campaña del aceite del oliva empieza con precios que duplican los de 2021 y un 50% inferiores a los de enero de 2024

A las siete de la tarde, cuando la luz del día empieza a aflojar, los caminos rurales que llevan hasta el pueblo de Cabacés, en Tarragona, son un ir y venir de tractores arrastrando remolques cargados de aceitunas. La cosecha ha empezado hace escasamente una semana, con las variedades más tempranas, y, aunque es pronto para aventurarse a dar un pronóstico, es evidente que hay satisfacción entre los agricultores. Según las primeras estimaciones, la nueva campaña aceitera, la correspondiente a 2025 y 2026, va a ser por fin "una cosecha dentro de la normalidad, después de unos años muy malos", asegura el presidente de la cooperativa agrícola local, José Antonio Robles. Otra cosa, apunta Robles, van a ser el precio que cobrará el productor por ese aceite, "que después de llegar a estar totalmente desorbitado a principios del año pasado, ahora llevamos un tiempo en que está volviendo a bajar".

Así, según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, el organismo que hace el seguimiento del importe que perciben los agricultores cuando venden su cosecha, la semana pasada el aceite extra virgen se pagaba a 4,32 euros el kilo en origen, casi el doble de lo que costaba en enero de 2021, antes de que llegaran las sequías y se iniciara la escalada inflacionista de este alimento. Esos mismos 4,32 euros representan una caída del 53,7% respecto a los más de 9 euros que se alcanzaron en enero de 2024, en plena cresta de la ola de los precios disparados. "Eso fue fatal para los pequeños productores como nosotros, porque perdimos compradores que ahora tenemos que volver a recuperar poco a poco", comenta el presidente de la cooperativa de Cabacés.

¿Qué ha pasado? ¿Cómo se explican estas oscilaciones tan acusadas? El principal detonante de lo que ha ocurrido ha sido, sin duda, el cambio climático y los dos años de tremenda sequía que asolaron a las principales zonas productoras de aceite. Eso supuso descensos de producción de hasta el 40% en algunos territorios. El año pasado la tendencia se invirtió y España produjo 1,8 millones de toneladas de aceite, un aforo que se consideró dentro de la media, suficiente para suministrar a los consumidores locales y que así los precios volvieran a bajar.

Una cosecha ligeramente más baja

La previsión del Ministerio de Agricultura para este año habla de cosechas abundantes en la mayoría de las regiones aceiteras (esto es en Catalunya, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Extremadura), pese a que la producción en el conjunto de España se estima que será ligeramente por debajo de la de la campaña 2024-2025. Todo apunta a que se registrará un descenso del 3% por el 'pinchazo' de Andalucía y de Castilla-La Mancha. En la primera, que es la mayor productora de aceite de oliva de Europa, se estima que va a haber una disminución del 5% en relación al año pasado, mientras que en la segunda, la caída prevista es del 17%. Eso sí, las cifras que maneja el ministerio indican que este 2025-2026 el volumen que se elaborará de aceite será un 19% superior a la media de las últimas seis campañas, que estuvieron mermadas por la sequía.

Las intensas lluvias de la pasada primavera permitieron "una floración y un cuajado del fruto excelentes", explica el agricultor Robles. Eso llevó a muchos productores a vaticinar una cosecha fuera de serie. Finalmente, los pronósticos se moderaron después de las olas de calor y las elevadas temperaturas del mes de agosto, especialmente intensas en el sur de España, que afectaron al proceso de engorde de la aceituna. Para el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, "de acuerdo con esta previsión, los datos son, con todo, suficientemente favorables como para permitir un abastecimiento fluido del mercado nacional y de nuestras exportaciones a terceros países".

¿Cuánto va a pagar el consumidor?

Las subidas o bajadas de precio en los mercados de origen suelen tardar entre tres o cuatro meses en trasladarse a la cesta de la compra final. Se vio, por ejemplo, en 2024 cuando los consumidores llegaron a pagar en abril cerca de 15 euros por litro de aceite de oliva, en el que fue el punto más alto de la escalada de precios de este producto. el precio medio general se situó entre los 8 y los 10 euros por litro durante prácticamente la primera mitad de 2024. En este momento, en los supermercados ese mismo litro de aceite está en torno a los 4,65 euros, un 69% más barato que hace año y medio.

La previsión es que estos importes se mantengan estables durante los próximos meses, dada la buena producción que está habiendo en el conjunto de España, indican fuentes del sector.