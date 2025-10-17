Sabadell, tras fracasar la OPA de BBVA: "Esta es la mejor salida para todos"

El presidente de Sabadell, Josep Oliu, ha afirmado, tras fracasar la OPA de BBVA, que es "la mejor salida para todos", incluyendo a las dos entidades, y ha agradecido el apoyo "mayoritario e inquebrantable" de todos los accionistas, clientes y sociedad en general, así como del equipo de la entidad.

"Esta es la mejor salida para todos y se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general, y también gracias al encomiable esfuerzo y compromiso del gran equipo de profesionales que integra Banco Sabadell", ha trasladado a través de un comunicado remitido este viernes, después de que a última hora del jueves se conociera el fracaso de la OPA de BBVA.

En concreto, en torno a las 20.30 horas, se publicaba en la CNMV que BBVA había alcanzado el 25,47% de las acciones con derechos de votos, quedando por debajo del umbral mínimo de aceptación del 50% y también por debajo del 30% que le abría la posibilidad de lanzar una segunda OPA.

Tanto el presidente como el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, han agracedido a los accionistas del banco, a los clientes, a los empleados y a la sociedad en general el apoyo mostrado en el último año y medio a la continuidad de la entidad en solitario.

"Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años", ha asegurado Oliu, quien ha destacado que "Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas".

Por su parte, el consejero delegado ha destacado que "este proyecto tiene un gran presente y un mejor futuro de forma independiente, después de la gran transformación acometida en los últimos cinco años".

"Tal y como contempla nuestro plan estratégico, vamos a seguir creciendo en los próximos años, vamos a elevar nuestra rentabilidad al 16% en 2027, y continuaremos con un fuerte ritmo de generación de capital que nos permitirá remunerar con 6.450 millones de euros a nuestros accionistas hasta 2027, equivalente al 40% del valor actual del banco", ha detallado González-Bueno.

"Y vamos a hacer todo esto prestando el mejor servicio a nuestros clientes y apoyando a la economía española con más financiación. Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente, y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo", ha destacado González-Bueno, quien ha reiterado "el objetivo de Sabadell de ser el mejor banco de España".