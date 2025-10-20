Trabajo plantea que el nuevo permiso por cuidados paliativos de un familiar sea de 15 días

El Ministerio de Trabajo plantea que el nuevo permiso para acompañar a un familiar que tenga que recibir cuidados paliativos sea de 15 días. Lo podrá coger cualquier trabajador asalariado para ayudar a parientes de hasta segundo grado de consanguinidad, es decir, padres, coyunges, hermanos o tíos; será fraccionable, solo se podrá solicitar una vez por familiar y será compatible con los permisos existentes por hospitalización.

Dicho permiso podrá ser fraccionado en dos ventanas temporales, en caso de enfermedades largas, tal como figura en el borrador remitido a los agentes sociales y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, concreta su propuesta, anunciada la semana pasada y que todavía deberá seguir diversos trámites para poder entrar en vigor.

"El ejercicio del derecho a estos días se podrá dividir, a voluntad de la persona trabajadora, en dos fracciones, en un periodo de tres meses, a contar desde el primer día en la que la persona trabajadora se acoge a dicho permiso y hasta la fecha de fallecimiento de la persona que precisa de dichos cuidados", recoge la propuesta de Trabajo.

La propuesta de Díaz, adelantada por la 'Cadena Ser', se enmarca en la reforma de los permisos por conciliación -como la ampliación del permiso por defunción de familiar hasta 10 días- que ha planteado tras el fracaso de su proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 37,5 horas semanales.

La ampliación del permiso por defunción de un familiar, que actualmente es de dos días, lo anunció la semana pasada la vicepresidenta. Ahora lo concreta a los agentes sociales, que no gustaron de recibir la noticia a través de los medios de comunicación. Si prospera la reforma, serán 10 días hábiles por defunción de un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad y dos días para los familiares de segundo grado de afinidad, es decir, la familia política (por ejemplo, cuñados).