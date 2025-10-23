Sector inmobiliario
La compraventa de viviendas baja un 2,6% en agosto, la primera caída en 14 meses
En agosto se registraron 47.697 operaciones, mientras la firma de hipotecas creció 7,5%, según el INE
La compraventa de viviendas cayó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes del año pasado, hasta alcanzar las 47.697 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una ligera] variación en lo que va de año, lo que apunta a que el mercado inmobiliario empieza a moderarse tras el repunte registrado en la primera mitad de 2025.
En paralelo, la firma de hipotecas también aumentó un 7,5%, hasta un total de 33.271 préstamos, mientras el tipo de interés medio se situó en el 2,89%.
Con estos datos, el mercado residencial encadena 14 su primera caída tras 14 meses, impulsado principalmente por la vivienda usada, que concentró el 78,8% de las operaciones totales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- ‘El Pasaje del Terror’, en el Camino de Casabermeja
- Málaga recupera casi 300 viviendas sociales okupadas y convertidas en narcopisos
- Adif renovará por la madrugada el túnel de la estación Victoria Kent de Málaga con una inversión de 2,8 millones
- Metro de Málaga: La extensión hacia el Hospital Civil alcanza su etapa más complicada
- Se muda de Suecia a Málaga para cambiar de vida y acaba planteándose volver a su país por lo que encuentra: 'Hay demasiado turismo
- Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z