Feijóo confía a cuatro mujeres la hoja de ruta agraria y forestal del PP para arrebatar el voto rural a Vox

Llevan ya unas semanas con el encargo encima de la mesa, y, por lo que explican y plantean, las ideas están bastante claras. "De entrada, lo que debería hacer de inmediato el ministro Planas [el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación] es bloquear la propuesta de marco financiero plurianual que ha presentado la Comisión Europea para la nueva PAC", lanza Carmen Crespo, eurodiputada y coordinadora de este grupo de cuatro mujeres a las que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha encomendado la labor de redactar el libro blanco, la hoja de ruta, que va a fijar sus propuestas para el sector primario en los próximos años.

Después de un verano en que los incendios forestales han evidenciado la necesidad de actuar con más contundencia en la preservación del medio rural y cuando ha pasado un año y medio desde que los agricultores entraran con sus tractores en las grandes ciudades españolas para denunciar su malestar, estas cuatro políticas (una consejera de Agricultura en activo y tres exconsejeras del mismo ámbito) abogan porque "la sostenibilidad se despliegue con sentido común y en este orden, primero económica, después social y, a continuación, ambientalmente", subraya Crespo, que fue consejera en la Junta de Andalucía hasta 2024. Junto a ella asiente la extremeña Mercedes Morán, al frente la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en su comunidad. Su cometido en este grupo de trabajo es el de liderar las propuestas relacionadas con la PAC.

Las cuatro responsables de la política agraria del PP, en el parque del Retiro de Madrid. / Xavier Amado / EPC

"De los 163.000 millones de euros que ha aportado la Unión Europea para adaptarnos y para impulsar la economía rural solo se ha ejecutado el 27% y queda un año para que finalice el plazo", subraya Morán. "El Ministerio de Agricultura el año pasado dejó sin ejecutar el 70% del presupuesto asignado de Next Generation. Y este año creo que lleva ejecutado como el 17% y el 18% y estamos ya en octubre", agrega Milagros Marcos, también miembro de este equipo y exconsejera, en su caso, de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Se ha actuado, en su opinión, con una "clara falta de criterios técnicos, porque esta es una cuestión de ideología política implantada por encima de la economía rural", aseguran ambas.

"El PP es el partido de las gentes del campo y de la pesca de toda la vida, llevamos ya muchos años defendiendo los intereses del sector", reflexiona Crespo. Y eso, agrega la ahora eurodiputada, "no tiene que ver con el hecho de que Vox esté cobrando fuerza en el medio rural. Muchos agricultores, hombres y mujeres, ganaderos, pescadores, se están dando cuenta ya de que Vox pone mucha soflama encima de la mesa pero propuestas hace pocas". "Lo que sí le pido es que cuando se presenten propuestas interesantes e importantes, las voten", sentencia.

110.000 explotaciones menos

De entre las propuestas que se introducirán en la hoja de ruta agraria, la exconsejera de Pesca de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, detalla una que es fundamental: "Cualquier actuación o medida que adopte el Gobierno en relación al sector primario debería tener los suficientes informes científicos que la avalaran". "Este último Ejecutivo se ha volcado en el tema ambiental y lo único que ha hecho es tomar decisiones que creían proteger al medio ambiente", agrega esta política, que es también doctora en Biología Marina. "Esa visión ha conllevado que todas aquellas personas que querían desarrollar su actividad en los sectores primarios se encontraran con tal cantidad de trabas y de falta de apoyo institucional que se han visto obligadas a abandonar. Y pongo un ejemplo, España, que es la primera potencia en pesca de la Unión Europea bajó de los más de 15.000 buques pesqueros que tenía en 2001 a los 8.432 actuales", ilustra Quintana.

Un tractor circula por un camino rural en el municipio de Preixana (Lleida) entre campos de cereales. / Xavier Amado / EPC

"Pero es que además este Gobierno, con la ideología extrema, no está protegiendo al medio ambiente, sino todo lo contrario. Una política contra el cambio climático tiene que contener dos tipos de medidas: unas, para la mitigación, es decir, limitar las emisiones, y otra, para la adaptación", insiste la palentina Milagros Marcos. En cambio, según sus cálculos, en los últimos cinco años, España ha perdido 110.000 explotaciones agrarias y ganaderas, tres millones de cabezas de ganado y 500 buques de pesca. "¡Y luego están los precios, que no cubren los costes de producción, y la burocracia que los asfixia!", exclama la consejera extremeña. Y, mientras tanto, apostilla Carmen Crespo, "de los países terceros entran productos que no cumplen absolutamente nada de esas restricciones ambientales, que hacen una competencia desleal a nuestros productos".

Ley de montes y ley de aguas

¿Qué propondrán en esa hoja de ruta? "Lo primero que ha planteado el presidente Feijóo es una ley de fiscalidad agraria", recuerda la coordinadora del grupo de trabajo. También, prosigue, "se ha puesto sobre la mesa un plan nacional del agua, que vuelva al sentido común para equilibrar el uso del agua en todos los sectores, somos un país que se ha olvidado de la política hídrica, sin inversiones para producir más agua regenerada o para modernizar regadíos, que ahora pierden el 16% del recurso". "Después de que hayamos echado a los silvicultores, a los pastores, nos encontramos con un monte sobreprotegido pero que está abandonado", enlaza Marcos. "Por tanto, otra de las prioridades que Feijóo ya puso encima de la mesa es la reforma de la ley de montes, para evitar también los incendios del día de mañana y dar vida a las zonas rurales".

"Se firman acuerdos comerciales sin analizar el impacto que tienen, y la Unión Europea debería saberlo para poder ayudar a los productos que van a sufrir las consecuencias negativas. Esta es una de las propuestas del libro: que toda normativa que se apruebe e impacte en la economía rural, tenga un informe de evaluación. Y control... control en los puntos de inspección fronteriza y a nivel europeo, una oficina de control de importaciones. Porque lo que no puede ser es que un producto entre sin tener control, sin tener datos, sin saber si ha pagado el arancel", remacha Crespo.