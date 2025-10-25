La Generalitat valenciana moviliza 2.500 millones en planes de reconstrucción en poblaciones afectadas por la dana

La Generalitat hace balance económico de los recursos destinados a través de las arcas públicas de la Comunitat Valenciana para acometer tareas de reconstrucción en las poblaciones afectadas por la dana del 29 de octubre de 2025. Según la última actalización de datos del Consell, la administración autonómica ha movilizado, comprometido o gestionado partidas por valor de 2.561.699.000 euros entre contratos de emergencia, dotación presupuestaria para ayudas directas y otras actuaciones para paliar los efectos de las riadas.

El Ejeutivo de Carlos Mazón anuncia estas cifras en vísperas del primer aniversario de la terrible catástrofe y cuando el Gobierno central tambiém acaba de actualizar sus datos sobre los recursos que ha movilizado: 16.600 millones de euros. Hasta el pasado 24 de octubre, el Estado ha abonado 6.680,4 millones en ayudas y subvenciones y 756,5 millones es el impoerte financiado o avalado; lo que suma alrededor del 50 % de los citados recursos movilizados. Según el informe que ha hecho público el Consell, los ciudadanos y empresas afectadas han recibido cerca de 900 millones en ayudas directas -las que más se notan en los bolsillos de los ciudadanos- para bienes de primera necesidad, vehículos siniestrados, ayudas al alquiler o compra de viviendas y para mantener o recuperar sus negocios afectados.

Las lluvias y las riadas del 29 de octubre de 2024 arrasaron las comarcas de l’Horta Sud, l’Hoya de Bunyol, la Ribera Alta y la Plana de Utiel-Requena, afectando a una superficie de 562 kilómetros cuadrados. Causaron 229 fallecidos y más de 800.000 personas afectadas, así como 50.000 empresas perjudicadas, unos 275.000 trabajadores asalarialos y 34.000 autónomos, de los que 33.000 entraron en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Un hombre observa el caudal del Barranco del Poyo el 14 de noviembre de 2024 desde el municipio de Paiporta / Biel Aliño / Efe

Los trabajadores que vieron interrumpido su trabajo recibieron una ayuda de 720 euros exentos de tributación como complemento y los autónomos sin trabajadores a su cargo recibieron de la Generalitat 3.000 euros.

Infraestructuras

En el capítulo de infraestructuras, la Generalitat -que destaca ha sido el "mayor esfuerzo presupuestario de la historia- ha restituido las comunicaciones en las zonas afectadas con la reparación de las 18 carreteras autonómicas y la recuperación total de la red de Metrovalencia. En infraestructras viarias, depuración y saneamiento, gestión de residuos, transporte público, estaciones opuentes, entre otras públicas, la Generalitat ha movilizado 600 millones. Aquí se incluye el plan especial para recuperar l'Albufera, dotado con 20 millones.

En el área sanitaria ha dedicado algo más de 102 millones para reparación y adaptación de centros de centros de salud, línea de ayudas para gastos farmacéuticos y rehabilitación y protocolos activo de vigilancia epidemiológica, entre otras actuaciones. Además, ha prestados atención social a personas y familias vulnerables.

En vivienda, más de 300 personas han sido realojadas en casas del parque público y 261 hogares sociales ofrecidos en coordinación con los ayuntamientos. Unas 1.300 familias beneficiarias de ayudas al alquiler y nueva línea para compra de vivienda protegida.

Empleo

En el capítulo educativo, ha respuesto infraestructuras educativas con una inversión total superior a 140 millones de euros, asumida íntegramente por la Generalitat. Por otro lado, la riada dañó los edificios culturales, el patrimonio, los archivos y las bibliotecas. El Consell activó un plan específico que evaluó los daños, priorizó las intervenciones y coordinó la supervisión de la reparación de los bienes culturales inmuebles.

Para impulsar el empleo ha puesto en marcha la segunda puesta en marcha hace unas semanas, sin trámites y con pagos automáticos para autónomos y trabajadores en ERTE. Y entre las medidas fiscales extraordinarias, hay una deducción del 100 % en el IRPF por gastos de reparación en la vivienda habitual y del 45 % por inversiones en empresas de la zona afectada. También bonificaciones y exenciones fiscales: 50 % en herencias, 100 % en donaciones destinadas a reparar daños, exención total en transmisiones, actos jurídicos y canon de saneamiento en los municipios afectados.

El Consell ya ha atendido 8.166 solicitudes atendidas de empresas afectadas por la dana, y 76 millones abonados en tiempo récord a través de los programas INDANA (industria) y CODANA (comercio, servicios y hostelería). La limpieza y recuperación de 40 áreas empresariales ha requerido 6,5 millones de euros. Para la recuperación del sector primario ha movilizado 92,6 milones en euros para beneficiar explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas.