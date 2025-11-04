FARMACÉUTICAS
Grifols gana 304 millones hasta septiembre, un 245% más que en 2024
Grifols gana 304 millones hasta septiembre, lo que supone un 245% más que en el mismo periodo del año anterior, según el documento enviado por la empresa este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía especializada en hemoderivados ha ingresado 5.542 millones de euros, un 7,7% más que en el año anterior. Estos resultados se han visto impulsados por un crecimiento del 9,1% en el trecer trimes, que ascendió a 1.865 millones de euros, principalmente gracias al negocio Biopharma.
El ebitda ajustado acumulado hasta septiembre se situó en 1.358 millones de euros, con un margen del 24,5%, respaldado por un tercer trimestre en el que alcanzó los 482 millones de euros, un 8,8% cc más respecto al del mismo periodo del año anterior, y con un margen del 25,8%.
(Habrá ampliación)
