Bruselas quiere impulsar y liberalizar los trenes de alta velocidad de la UE para 2040

La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles un plan para impulsar las redes de trenes de alta velocidad y liberalizar el servicio para 2040, creando una infraestructura que conecte las grandes ciudades y capitales de la Unión Europea (UE).

El plan, que pretende ser una alternativa a los vuelos de corta distancia y a los largos trayectos por carretera, prevé que se pueda viajar de Berlín a Copenhague en cuatro horas o de Madrid a Lisboa en tres.

La semana pasada, la CE anunció un plan para unir la capital portuguesa y la española con trenes rápidos en 2034. Esa conexión servirá además de puente para conectar con París a través de la 'Y vasca' vía Irún.

Sobre la conexión entre Madrid y Lisboa, el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, afirmó en una rueda de prensa hoy que será "una realidad en los próximos años".

"Necesitamos asegurar que el mercado único funciona bien y que Europa está realmente unida, lo que significa que estoy en constante debate con los ministros de Transporte e Infraestructuras de España, Francia y Portugal para asegurar que la Península Ibérica estará bien conectada por tren y carretera en los próximos años", expuso.

Asimismo, subrayó la importancia de contar con "financiación adecuada", por lo que instó a que se adopte la propuesta de la Comisión Europea sobre el presupuesto plurianual 2028-2034.

Según el plan presentado por la CE, el objetivo es "hacer que el sistema de transporte de la UE sea más eficiente, interconectado, accesible, limpio y resiliente".

Para ello, el plan comunitario prevé "conectar los principales nodos a velocidades de 200 kilómetros por hora o superiores", lo que supondría que se podría viajar de Sofía a Atenas en seis horas y no en 13.40 como ahora.

Preguntado por la ausencia de Barcelona en la propuesta presentada este miércoles, Tzitzikostas dijo que la Comisión "no olvida ninguna de nuestras preciosas ciudades en Europa", pero añadió que la iniciativa publicada este miércoles se centra en las conexiones entre las capitales de los países.

"Pero todas las grandes ciudades serán incluidas, también Barcelona", comentó.

El comisario recalcó que está trabajando "muy duro" con los ministros de Transporte e Infraestructuras de Francia y España, "ambos amigos y grandes políticos", para "levantar los cuellos de botella en las fronteras entre España y Francia". También apuntó que "muy pronto" está prevista una visita en la frontera con los ministros francés y español.

Tres ejes

Para materializar su "visión", el Ejecutivo comunitario plantea eliminar los cuellos de botella transfronterizos, fijando "calendarios vinculantes para 2027 e identificando opciones para alcanzar mayores velocidades, incluso superiores a 250 km/h cuando sea económicamente viable".

Bruselas apuesta también por desarrollar "una estrategia de financiación coordinada, que incluya un diálogo estratégico con los Estados miembros, la industria y las entidades financieras para alcanzar un Pacto por el Ferrocarril de Alta Velocidad que movilice las inversiones necesarias".

Asimismo, la Comisión quiere "mejorar las condiciones" para la industria y los operadores, para que puedan "invertir, innovar y competir, mediante un entorno regulador más atractivo, el refuerzo de los sistemas de billetes y reservas transfronterizas, el apoyo a un mercado de segunda mano de material rodante", entre otros puntos.

"Además de acortar los tiempos de viaje, el plan aliviará la congestión y liberará capacidad en las líneas convencionales, facilitando los trenes nocturnos, el transporte de mercancías y la movilidad militar, al tiempo que refuerza la competitividad de Europa en el turismo y la industria", asegura la Comisión Europea.

Liberalización

Bruselas apuesta también por seguir avanzando en la liberalización del servicio ferroviario, facilitando la entrada de nuevos operadores en el mercado y fomentando la competencia, especialmente en el segmento de alta velocidad.

"Llevamos 30 años de liberalización en la aviación y, de media, en Europa hay tres aerolíneas que compiten en la misma ruta. Y por eso se obtienen tanto billetes de descuento como ofertas de gama alta por parte de las compañías aéreas. Cuando vemos que llega ese mismo tipo de competencia sobre una red ferroviaria de calidad, los resultados son similares", explicaron fuentes europeas.

En la Comisión Europea se fijan especialmente en el ejemplo de España, que cuenta con la red de alta velocidad más nutrida de Europa.

"Cuando tres competidores entraron en la línea Madrid-Barcelona (Renfe, Ouigo y Iryo), los precios bajaron un 40%, y la historia es parecida en Milán-Roma, donde hay dos operadores (...). Observamos que, allí donde hay varios operadores, los precios bajan y la calidad sube. Por ejemplo, de repente se ofrece wifi, mejor material rodante, café a bordo y todos los efectos positivos que trae la competencia", agregaron las fuentes.