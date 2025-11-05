Los turistas 'prémium' apenas llegan al 2% del total, pero gastan cuatro veces más que la media

Representan menos del 2% de los turistas internacionales, pero su gasto diario es cuatro veces mayor que el de la media. Sus destinos favoritos son Madrid y Catalunya y predominan los hombres de entre 25 y 65 años, con renta alta y perfil directivo. Y Estados Unidos, Japón y Australia son los principales países de origen, a los que se suman en los últimos años México y Colombia.

Esa es la fotografía del turista 'prémium' en España, según un análisis de Turespaña --agencia de promoción turística adscrita al Ministerio de Industria y Turismo-- a partir de los microdatos de la Encuesta de Gasto Turístico que publica cada mes el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el objetivo de tener un conocimiento "más profundo y detallado de la demanda internacional" para "adaptar la oferta a sus perfiles".

El análisis parte de la definición de turista 'prémium' como aquel que gasta en destino al día "más de tres veces lo que gasta el promedio de los turistas internacionales". Y resulta que apenas llega al 2% del total de visitantes extranjeros que llegan al país, además su estancia media es menos de la mitad que la del resto de turistas.

Su motivación principal se centra en los negocios y la cultura, frente al resto de visitantes que buscan el sol y playa. En este sentido, en el periodo pospandemia (2023-2024) llama la atención el crecimiento relativo de las actividades relacionadas con la gastronomía y el vino y, en menor medida, de las actividades en la naturaleza, así como el crecimiento generalizado de las visitas a ciudades.

Y aunque su principal atractivo es su gasto. El gasto medio del turista prémium es casi el doble que el del resto y el gasto medio diario más de cuatro veces superior. Este tipo de visitante tiene otra cualidad: viajan fuera de la llamada 'temporada alta'. Según el análisis de Turespaña, la cuota mensual de estos turistas está por encima de la del resto de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo inferior en julio y, sobre todo, en agosto.

La inmensa mayoría de estos turistas han utilizado hoteles como alojamiento principal (92%), más, incluso, que en el periodo anterior a la pandemia (88%), con una considerable diferencia de 31 puntos porcentuales sobre el resto de turistas. Y un porcentaje considerablemente mayor de los turistas prémium encuestados (35%) vino con paquete turístico, en comparación con el resto de turistas (18%).

La mayoría (63%) declara haber venido alguna vez a España con anterioridad a ese viaje, pero la proporción es inferior al resto de visitantes (79%). Al mismo tiempo, mientras que el 28% de las llegadas de turistas prémium supusieron una visita por decimoprimera ocasión o más, en el caso del resto de turistas, ese porcentaje asciende hasta el 47%.

Turista de compras

No establece Turespaña relación alguna entre los turistas 'prémium' y los turistas 'shopper', aquellos que triplican la media en gasto de compras (ropa, joyas, artesanía, souvenirs). Pero revela que estos últimos en 2024 superaron los niveles de 2019 (en un 1,8%). El conjunto de turistas internacionales ha crecido un 12,8% en ese periodo.

En términos nominales, se ha superado el volumen de gasto en destino de los turistas de compras un 31% en tasa de variación, también en línea con el incremento de gasto (sin incluir el transporte internacional) del conjunto de turistas en el mismo periodo, que creció un 37%.

El principal mercado en este segmento fue Estados Unidos, seguido de Marruecos, México y Reino Unido, aunque destaca también Colombia y China en sexto lugar, una vez que el mercado se ha ido abriendo con mayor parsimonia que el resto de los principales orígenes.