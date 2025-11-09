Iberdrola invierte 50 millones de euros en Brasil con 'Noronha Verde'

Coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima (COP30) en Brasil, Iberdrola ha presentado 'Noronha Verde', un proyecto con el que busca reforzar su liderazgo en la transición energética del país. La iniciativa, desarrollada junto a su filial brasileña Neoenergia, pretende transformar el archipiélago de Fernando de Noronha —Patrimonio Natural de la Humanidad— en la primera isla oceánica habitada de América Latina que funcione con un sistema energético completamente sostenible.

Ignacio Galán, presidente del grupo, presentó el proyecto acompañado del ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y de la gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra. Con una inversión inicial de 350 millones de reales (unos 50 millones de euros), el plan prevé la construcción de una planta solar con más de 30.000 paneles fotovoltaicos y una potencia de 22 MWp, combinada con un sistema avanzado de almacenamiento en baterías de 49 MWh.

Hasta ahora, la electricidad de la isla procedía de una planta de biodiésel, pero 'Noronha Verde' marcará un antes y un después. “Este proyecto es un ejemplo del compromiso de Iberdrola con el futuro de Brasil”, señaló Galán, recordando que el grupo invertirá más de 7.000 millones de euros en el país durante los próximos cinco años.

Además de la planta principal, durante el acto se inauguró la primera instalación solar flotante del archipiélago, ubicada en el embalse de Xaréu. Con una potencia de 622 kWp, evitará la emisión anual de 717 toneladas de CO₂.

El proyecto se enmarca en el programa 'Mais por Noronha', impulsado por Neoenergia junto con el Ministerio de Minas y Energía de Brasil y el Gobierno de Pernambuco. Más allá de la generación limpia, el plan incluye redes inteligentes, movilidad eléctrica, innovación tecnológica y microgeneración distribuida. Su primera fase estará operativa en abril de 2026 y la segunda en 2027.

Durante su intervención en la COP30, celebrada en Belém bajo el lema “Menos promesas, más acción”, Galán insistió en que la sostenibilidad económica y la ambiental “son plenamente compatibles”. Recordó que, en los últimos 25 años, Iberdrola ha invertido cerca de 175.000 millones de euros en renovables, redes eléctricas y almacenamiento, contribuyendo a una mayor autonomía energética y competitividad industrial.

El presidente del grupo también subrayó la importancia de la cooperación público-privada para avanzar en la acción climática: “Solo con colaboración entre empresas y administraciones podremos acelerar la electrificación y garantizar un futuro sostenible”.

Con más de 120.000 millones de euros de capitalización bursátil, Iberdrola es actualmente la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo. A través de Neoenergia, da servicio a casi 40 millones de personas en 18 estados brasileños, consolidando su posición como actor clave en la descarbonización del país y, con Noronha Verde, en el impulso de una nueva era energética para América Latina.3