Málaga, entre las provincias con más candidaturas a los Premios Andalucía Trade

Un total de 297 empresas andaluzas han presentado su candidatura a la Iª edición de los "Premios Andalucía Trade, Empresa Andaluza del Año 2025", que organiza la Junta de Andalucía. Málaga se encuentra entre las provincias con más candidaturas a los Premios Andalucía Trade. Estos galardones nacen con el objetivo de impulsar el reconocimiento de la empresas andaluza, de la importancia de su labor en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

Promotores

Estos premios, promovidos desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, son de carácter bienal, carecen de dotación económica y su organización la desarrolla Andalucía TRADE, con la especial colaboración de las Delegaciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en las ocho provincias; las respectivas Cámaras de Comercio y el Consejo Andaluz de Cámaras; y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

A diferencia de otros galardones, en los Premios Andalucía Trade son las propias empresas las que han tenido que presentar su candidatura y los datos que la avalan a una de las seis categorías, para poder ser valoradas y, en su caso, resultar elegidas como ganadoras y/o finalistas provinciales. Una fase, de inscripción, que finalizó el pasado 31 de octubre.

Fases

A partir de ahora, se abre una segunda fase de elección de los Finalistas Provinciales en cada una de las seis categorías, a través de los jurados que se reunirán en cada una de las provincias andaluzas, entre el 24 de noviembre y el 3 de diciembre. Posteriormente, llegará la tercera fase, de elección de las Ganadoras de cada modalidad, que serán elegidas por el jurado regional en semanas posteriores.

Tanto los ocho jurados provinciales como el regional están presididos por la Junta de Andalucía, como Administración Pública que la organiza: en el caso del jurado regional la presidencia recae en la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, portavoz del Gobierno andaluz y presidenta de Andalucía TRADE, Carolina España; mientras que en los jurados provinciales, son los respectivos delegados territoriales de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Dialogo Social y de Industria, Energía y Minas los que convocan y presiden los jurados provinciales. En cambio, la composición de ambos jurados es mayoritaria del sector privado privada, a través de las distintas Cámaras de Comercio territoriales y su Consejo Andaluz; así como de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), medios de comunicación y empresas de reconocido prestigio.

Provincias

Sevilla lidera las candidaturas empresariales con 73 firmas, un 24,5% del total, seguida de Málaga con 54 y, un 18% del total. La participación está muy extendida por todo el territorio andaluz, teniendo todas las provincias más de 20 empresas candidatas.

Premios

Los objetivos del Premio se encuentran plenamente relacionados con el Programa Andalucía FEDER 2021-2027 que, en el ámbito del Objetivo Político 1 “Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional”.

Los premios son honoríficos y carecen de dotación económica, aunque tanto las empresas finalistas provinciales como las regionales se benefician de las acciones de comunicación que organiza Andalucía TRADE. Además, las empresas galardonadas pueden usar la leyenda Finalista o Ganadora de los premios Andalucia TRADE. Igualmente, se otorga a las finalistas un diploma conmemorativo y a las ganadoras una estatuilla de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, como símbolo de un monumento que tanto ha dado a conocer Andalucía en el mundo.