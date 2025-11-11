Vivienda
Málaga, junto a Baleares y Guipúzcoa, las provincias con los alquileres más caros
Un estudio de la empresa Arag sitúa el alquiler medio en la provincia en 884 euros al mes
Baleares, con 983 euros al mes; Málaga, con 884 euros al mes, y Guipúzcoa, con 879 euros al mes, son las provincias con los alquileres de viviendas más altos, según un estudio de Arag, informa la empresa de seguros de impago de alquiler.
La aseguradora ha señalado que son "provincias con gran actividad económica y empleo que atraen a más población", lo que incrementa la demanda de alquiler y el precio. No obstante, la provincia malagueña es la que tiene el menor salario medio de este podio. Si el salario medio bruto anual en 2023 Guipúzcoa es de 30.676 euros brutos anuales, en Baleares es de 27.046 € y en Málaga ronda los 19.448 euros brutos anuales, según datos del IECA.
Además, los importes se ven afectados por la "la fuerte presencia del alquiler turístico y vacacional", que la empresa señala que tiene mayor rentabilidad para los propietarios.
Por otro lado, León (con 458 euros al mes), Badajoz (472 euros), Zamora (479 euros), Lugo (497 euros) y Ourense (502 euros) muestran los alquileres más bajos, por el envejecimiento poblacional y la pérdida de habitantes.
Por comunidades autónomas, Baleares tiene el alquiler medio más alto, seguida de Madrid, Catalunya y el País Vasco, mientras que Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León presentan los precios más bajos.
