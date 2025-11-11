La plataforma catalana Amenitiz capta 45 millones de dólares para lanzar nuevas funciones y crecer en Europa

Nueva operación de financiación multimillonaria relacionada con una 'startup' del sector turístico. La plataforma hotelera catalana Amenitiz ha captado 45 millones de dólares (unos 39 millones de euros) para lanzar nuevas funcionalidades, abrazar con mucho más ahínco la inteligencia artificial y expandirse a nuevos mercados.

La operación la ha liderado la firma española Kfund, a través de Leadwind –el fondo mediante el cual entra en compañías en fase de crecimiento agresivo–, pero también ha participado en ella el inversor estadounidense especializado en la industria del alojamiento Thayer Ventures y la británica Columbia Lake Partners. Además, reinvierten todos los socios que ya estaban en el capital de la empresa desde que en 2022 cerrara una operación de 27 millones de euros. Eight Roads, Point9, Otium, Backed, Chalfen Ventures... Esta vez, la inyección de capital también incluye líneas de crédito, además de la inversión en forma de capital riesgo.

Amenitiz es una herramienta de gestión de la operativa diaria de un hotel, pensada especialmente para negocios independientes, que son, en realidad, el 80% del total en Europa. "Mis padres dirigen un hotel así que sé de primera mano lo difícil que es para los hoteleros independientes competir sin las herramientas adecuadas", expresa el cofundador y consejero delegado de Amenitiz, Alexandre Guinefolleau, en un comunicado. Su plataforma tiene funcionalidades para gestionar reservas, operaciones, pagos, gestión de ingresos... Y su idea es dedicar parte del capital recientemente captado a aplicar inteligencia artificial (IA), buscar a los alojamientos nuevas formas de generar ingresos y automatizar al máximo sus procesos diarios.

Crecimiento de un 70% en un año

"El auge de la IA y la transformación digital de la hospitalidad representan una oportunidad única para que los pequeños hoteles den un gran salto adelante", apunta el mismo emprendedor. "Esta financiación nos permitirá acelerar esa misión, para que los hoteleros dediquen menos tiempo a gestionar sistemas, y más tiempo a crear experiencias memorables para sus huéspedes", añade.

Según repasa la propia compañía, desde su última ronda de financiación, la empresa ha pasado de los 4.000 a los más de 15.000 establecimientos clientes. La 'startup' no desvela a qué ingresos equivale eso, solo que terminó 2024 con 15,2 millones de euros de ingresos, y que eso supuso un incremento del 70% respecto al último año. La única cifra económica actual que comparte es que los hoteles que utilizan su plataforma han gestionado el equivalente a 3.000 millones de euros en reservas en el último año y medio.

"Los hoteleros independientes son la columna vertebral de la hospitalidad europea, pero durante demasiado tiempo han sido olvidados por tecnologías pensadas para las cadenas", agrega Pablo Ventura, socio de Kfund, en este comunicado. "Amenitiz está cambiando esa realidad, ofreciendo a los independientes las mismas ventajas digitales sin la complejidad ni los costes", suma, para justificar su inversión en una plataforma que, dice, va camino de convertirse en la referencia para hoteles independientes en toda Europa. Amenitiz opera ya en 35 países, siendo los principales, Italia, España y Portugal.