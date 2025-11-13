El Banco Sabadell logra un beneficio récord de 1.390 millones hasta septiembre tras la OPA

El Banco Sabadell ganó 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 7,3% más que en el mismo periodo de 2024, según la información que ha remitido la entidad a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. El margen de intereses de la entidad fue de 3.628 millones de euros, un 3,2% menos que un año antes.

El banco explica que este aumento es fruto del "fuerte impulso comercial" con crecimientos de los volúmenes de crédito (8,1% en variación interanual excluyendo TSB) y de los recursos de clientes (que, sin incluir TSB, aumentaron un 15,4% en fuera de balance y un 5% en balance), así como de la reducción de las dotaciones a provisiones (con una caída del 29,3% sin incluir TSB) por el mejor perfil crediticio de la entidad.

La entidad también señala que los ingresos derivados del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) sumaron 4.659 millones de euros entre enero y septiembre, un 2% menos que en el mismo periodo de 2025.

El margen de intereses se situó en 3.628 millones de euros, lo que representa una reducción interanual del 3,2% y del 0,5% trimestral, derivada principalmente de los menores tipos de interés. No obstante, las comisiones netas se elevaron hasta los 1.032 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que representa un incremento interanual del 2,1% en el grupo y del 3,7% sin incluir a TSB, como consecuencia de unas mayores tasas de gestión de activos y seguros.

La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) del grupo se incrementó hasta el 15% (14,1% recurrente), frente al 13,2% de hace un año; en tanto que la ratio de capital CET1 creció 18 puntos básicos en el trimestre y 72 puntos básicos de enero a septiembre, cerrando en el 13,74%. Antes de deducir los dividendos, el capital generado desde el inicio de año había ascendido a 176 puntos básicos.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha señalado que, ya con la OPA de BBVA concluida, los "sólidos" resultados obtenidos en el tercer trimestre reafirman a la entidad en sus objetivos de final de año establecidos en el plan estratégico 2025-2027, y confirman sus previsiones de retribución al accionista de 6.450 millones de euros en el trienio.

El primer ejecutivo de Sabadell ha ahondado en que "el dividendo por acción será superior en los próximos tres años a los 0,2044 euros pagados con cargo a 2024, y la rentabilidad estará en el 16% al final del plan, que está centrado en el crecimiento y la retribución al accionista, con España como mercado central de actuación".