¿Cuánto ha subido el precio de la tortilla de patatas el último año? ¿Y el del café con leche?

Lo que está pasando en España (y en otros países occidentales) con el precio de los huevos, que acumulan una subida del 22,5% en el último año, según el IPC conocido este viernes, no se justifica solamente con la irrupción de la gripe aviar, que ha obligado a confinar a todas las gallinas ponedoras en España. Esas mismas gallinas, explican fuentes del sector, como la Federación Avícola Catalana (FAC), siguen poniendo un huevo cada día, lo que significa que el abastecimiento está completamente garantizado en estos momentos.

¿Ha afectado la subida de precio a alimentos cotidianos para muchas familias como la tradicional tortilla de patatas? Pues en realidad, el impacto ha sido más bien escaso, de menos del 0,1% si se tiene en cuenta el precio de cada uno de los componentes de la tortilla, que en este caso incluye la cebolla. A pesar de que el huevo es ingrediente clave de este plato y de que ahora es un 22,5% más caro que hace un año, el pronunciado descenso del importe de venta que ha experimentado el aceite de oliva, que cuesta casi a la mitad de lo que costaba en 2024 (un 41,6% menos), y la moderación del de las patatas (el otro ingrediente destacado), cuyo precio se ha reducido en un 3,4%, han amortiguado el previsible incremento de la tortilla.

El encarecimiento de los huevos se explica, sobre todo, por la demanda, que ya creció el año pasado un 2,9%, y que hasta el pasado julio sumaba un aumento del 11,5% respecto al mismo mes de 2024, según el último dato disponible del Panel del Consumo Alimentario en España del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Este alimento es fuente proteínas de alta calidad y, como su precio medio sigue siendo inferior al de otros productos equivalentes, ha visto reforzada su posición de consumo en un momento en el que los hogares también tratan de economizar en sus compras.

Contra todo pronóstico, de los tres alimentos analizados, es el café con leche el que ha registrado la mayor alza de precios el último año: de un 12,45%. Por culpa, sobre todo, del precio del café, pero también porque la leche se está pagando ahora más cara que hace un año. La evolución del precio del café, otro producto de consumo masivo que está popularizándose en todo el mundo, preocupa desde hace tiempo ya a distribuidores y compradores. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que elabora su propio índice de precios a partir de los importes recogidos en distintos supermercados, ha constatado que, mientras que en 2021, el paquete de 250 gramos del café molido mezcla más barato del súper costaba 1,22 euros, cuatro años más tarde, este 2025, su precio medio es de 2,86 euros, lo que supone un incremento acumulado del 136%.

Dos factores explican este aumento de precios, que coincide además con la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a países como Brasil, uno de los grandes productores mundiales. El primero, es la escasez de materia prima, después de unos años de malas cosechas marcadas por el cambio climático. El segundo, el ya citado incremento de consumo a nivel mundial. Solo en España, creció un 3,7%, alcanzando más de 67 millones de tazas diarias, según los datos de la Asociación Española del Café (AECafé).

El comportamiento de la leche en la cesta de la compra, que ha subido de precio un 5,6% en el último año, según el último IPC, tanto en la modalidad entera como en la desnatada, tiene su explicación en el primer eslabón de la cadena alimentaria: las granjas. Los productores explican que han tenido que aumentar el precio del producto para compensar el aumento de los costes de producción, como la electricidad y el pienso (maíz y soja).

A la carne de vacuno, la de ternera fundamentalmente, le ha pasado algo similar a la leche, pero su encarecimiento es todavía más elevado, del 17,8% en un año. Algo parecido se puede decir del queso, que acumula un aumento de precio del 4,3% en los últimos 12 meses. A los sobrecostes que están sufriendo los ganaderos, se suma además, en los últimos meses, una nueva crisis sanitaria en el sector veterinario, la dermatosis nodular contagiosa, que aunque de momento solo afecta a Catalunya y no tiene ningún impacto sobre la salud humana, sí podría haber tenido ya repercusión en los precios. Así las cosas, un bocadillo de hamburguesa con queso, una rodaja de tomate y patatas fritas sale un 4,36% más cara que el año pasado.

Como ocurre con la tortilla de patatas, en este plato tan popular entre los jóvenes ha ayudado a suavizar el incremento la bajada de precio del aceite de oliva y el de las patatas.