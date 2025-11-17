Los sindicatos exigen a Telefónica para pactar el ERE renegociar los convenios colectivos y que no haya más ajustes de plantilla hasta 2030

Telefónica ha activado el proceso para poder aplicar un gran ajuste de plantilla en España. La teleco ha notificado oficialmente a los principales sindicatos con representación en el grupo (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) la apertura de ERE simultáneos en siete sociedades de la corporación en España. La dirección de la compañía no desvelará la cifra de trabajadores afectados por el nuevo despido colectivo hasta la próxima semana (aunque se da por hecho que se situará entre los 6.000 y los 7.000 empleados), pero los sindicatos ya se movilizan para plantear las exigencias que llevarán a las mesas de negociación.

Los sindicatos, que rechazan de partida que se recurra de nuevo a recortar plantilla, reclaman a Telefónica para llegar a un acuerdo sobre los expediente de regulación de empleo (ERE) ya en marcha que se prime a toda costa la voluntariedad de las salidas y que se garanticen unas condiciones económicas para los trabajadores afectados que sean como mínimo las mismas que en el último ajuste, hace dos años.

Pero los principales sindicatos también exigen que se blinden las condiciones laborales de los que se quedan con la aprobación de nuevos convenios colectivos o la extensión de los actuales hasta 2030 (el mismo periodo que cubre el nuevo plan estratégico de Telefónica en el que se contemplan los recortes de plantilla) y que la compañía dé garantías firmes de estabilidad del empleo y renuncie a más despidos colectivos también hasta 2030.

Convenios hasta 2030

“Hemos exigido la apertura inmediata de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, reclamando una vigencia mínima hasta 2030 para garantizar estabilidad, coherencia con el Plan Estratégico de la empresa y protección de los derechos laborales”, apuntan fuentes de UGT, que también confirman que reclamarán incluir en un acuerdo con la compañía que no haya más ERE en los próximos cinco años.

“UGT descarta acuerdos parciales por empresas y subraya que no respaldará ningún ERE en el Grupo Telefónica sin asegurar el futuro de todas las personas trabajadoras que permanezcan en la compañía, lo que incluye la extensión de los diferentes convenios hasta 2030 y condiciones dignas y homogéneas para todo el personal afectado”, indican desde el sindicato mayoritario en la teleco.

Desde CCOO se apunta como “indispensable el mantenimiento y mejora de las condiciones laborales de las personas que permanezcan vinculadas a las empresas, a futuro”, y por ello apuesta por “extender o negociar los convenios pertinentes con un marco temporal igual al que fue anunciado por el presidente de Telefónica, en el Plan Estratégico, con horizonte en 2030”. Fuentes de CCOO apuntan a que intentarán a toda costa obtener garantías de estabilidad de empleo para ese periodo, pero reconoce la dificultad de lograrlo al tratarse de siete sociedades las implicadas en el proceso.

“Desde Sumados-Fetico lo tenemos claro: la empresa quiere ERE, Sumados quiere convenio”, sentencian desde el tercer sindicato con representación suficiente para participar en las negociaciones para las salidas de empleados. “La compañía no solo debe garantizar las mejores condiciones de salida para quienes se adscriban, sino también presentar un plan de futuro concreto para la plantilla que permanece, y con la que llevará a cabo el nuevo plan estratégico”, indican. “La mejor manjera de asegurar la estabilidad y el futuro del empleo pasa por un convenio colectivo fuerte que blinde condiciones, aporte estabilidad y dé soluciones de largo plazo”.

Como mínimo, las condiciones del último ERE

Los sindicatos coinciden en reclamar que el eje central del recorte de plantilla pase por la voluntariedad de las salidas, por la universalidad (evitando vetos “injustificados” de trabajadores que se adscriban) y por conseguir unas condiciones económicas que acompañen en la mayoría de los casos a los afectados hasta su jubilación y que sean como mínimo las mismas a las del último ERE, pactado muy a principios de 2024.

Telefónica ejecutó otro gran ERE hace apenas dos años. Tras cerrar el acuerdo de las condiciones con los sindicatos a principios de enero de 2024, el ERE se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de sus principales filiales españolas (Telefónica de España, Móviles y Soluciones). El coste de aquel despido colectivo fue de unos 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador. Según las estimaciones del grupo, el ahorro promedio para la empresa a raíz de este ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

Entonces las condiciones pactadas por compañía y sindicatos para los ERE establecían que los trabajadores que entonces tenían 55 años recibirían un 68% del salario regulador hasta que cumplan 63 y un 38% hasta los 65; los empleados que entonces tuvieran entre 56 y 58 años, percibirían un 62% del sueldo hasta los 63 y un 34% hasta los 65, con una prima adicional de 10.000 euros para los se acojan voluntariamente a las salidas, y los mayores de 60 años mantendrían un 52% del salario regulador y un 34% hasta la jubilación, más la prima de 10.000 euros. En todos los casos la compañía pagaría íntegramente las cotizaciones a la Seguridad Social hasta los 63 años y hasta que el trabajador pueda jubilarse de manera anticipada, así como el coste de la póliza de salud básico y el seguro de riesgo hasta que cumplan 63 años o hasta que se prejubilen.

La anterior ocasión que Telefónica había utilizado la formula de los ERE había sido en 2011. Pero la compañía sí que había ejecutado desde 2016 sucesivos recortes de plantilla mediante la fórmula de planes de bajas voluntarias con indemnizaciones y beneficios sociales. Tres planes de suspensión individual de la relación laboral (PSI) con los que el grupo había recortado 11.900 empleos en España, con con un coste conjunto para la compañía de unos 6.800 millones de euros por los pagos para facilitar las salidas (manteniendo a los trabajadores adscritos hasta un 68% del sueldo hasta los 65 años y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y del seguro médico hasta su jubilación).

Acuerdo antes de fin de año

Telefónica realizará ajustes de plantilla en las filiales Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones (las tres adscritas al convenio de empresas vinculadas) y también en la filial televisiva Movistar+, la matriz Telefónica S.A. y el área corporativa de Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital. La dirección de la compañía este lunes sólo ha comunicado formalmente el inicio del proceso a los sindicatos y no concretará la magnitud del despido colectivo hasta la próximo semana, en las próximas reuniones en que se abran las comisiones negociadoras y que se celebrarán el 24 y el 25 de noviembre.

El objetivo de Telefónica es cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y cargar en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. Los plazos son muy ajustados. Tras confirmar la compañía este lunes a los sindicatos el inicio del proceso de ERE, ambas partes se han dado de plazo una semana para crear las mesas de negociación y otro mes para pactar los términos del ajuste de plantilla, justo para llegar con un acuerdo antes de fin de año o muy a principios del siguiente. La teleco prefiere contabilizar las provisiones millonarias en los resultados de 2025, en los que ya se apuntará grandes pérdidas el golpe financiero de la venta de varias filiales en Latinoamérica (el grupo registró unas pérdidas de 1.080 millones hasta septiembre por el deterioro de las desinversiones en Hispam).