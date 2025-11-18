Enaire y Aena impulsan un proyecto de aerotaxis entre Málaga y Granada

Granada y Málaga, unidas por aerotaxi. Ese el plan de un proyecto europeo que impusla Enaire, denominado 'OperA' (Operate Anywere), que se está desarrollando en los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol y Federico García Lorca Granada-Jaén para probar las rutas y los procedimientos que haría un aerotaxi pilotado o drones de carga autónomos. Este martes, en colaboración con Aena, un helicóptero ha hecho cuatro vuelos entre ambos aeródromos para validar los vuelos del futuro en espacio aéreo controlado, no controlado y U-Space.

Con esta demostración, han informado a través de un comunicado desde el Ministerio de Transportes, se pretende "dar el visto bueno el modo de operación para este tipo de vuelos, que formarán parte del espacio aéreo en un futuro próximo".

Las pruebas buscan comprobar "que las rutas diseñadas por Enaire y los procedimientos operativos permiten que estas aeronaves, ya sean pilotadas, remotas o autónomas, puedan volar en espacio aéreo controlado y no controlado, puedan coexistir sin interferir con la actividad habitual de los aeropuertos y aeronaves convencionales, garantizando al mismo tiempo el máximo nivel de seguridad operativa para todos los usuarios del sistema aéreo".

El proyecto de movilidad aérea avanzada 'OperA', en virtud del acuerdo ID: 101114694 , bajo el programa 'Horizon Europe ' y apoyado por la empresa común SESAR 3 , cuenta con una financiación total de aproximadamente 9,52 millones de euros y una contribución de la UE de cerca de 5,97 millones de euros.

El helicóptero, a su llegada al aeropuerto granadino. / L.O.

Esta iniciativa europea de investigación e innovación en movilidad aérea avanzada busca validar nuevas operaciones de taxis aéreos pilotados y cargas no tripuladas en espacio aéreo controlado, no controlado y U-Space.

Según han indicado, 'OperA' "representa un paso decisivo hacia la integración segura y eficiente de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) en todos los tipos de espacio aéreo, contribuyendo a la creación de un cielo digital europeo más sostenible y conectado".

Helicóptero utilizado este martes en las pruebas / L.O.

El consorcio que impulsa el proyecto 'ÓperA' está liderado por la multinacional tecnológica Honeywell y cuenta con la participación de Aena, Enaire, Crida, Eurocontrol, y fabricantes como Pipistrel y Vertical Aerospace, entre otros.

Con esta iniciativa, "Enaire refuerza su compromiso con la innovación en el espacio aéreo, la integración de nuevas formas de movilidad y la transformación digital del tráfico aéreo en Europa", han señalado desde esta empresa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, gestor estatal de la navegación aérea en España.