Los precios de los locales en las calles más caras de España se desbocan aún más y suben otro 8%

El precio de los locales en las calles más caras de España se mantiene al alza y sube otro 8% en el último año, principalmente impulsado por la alta ocupación existente y la escasez de inmuebles vacíos en las principales arterias nacionales, según los datos del informe anual Main Streets Across the World de la consultora Cushman & Wakefield, que vuelve a situar a Passeig de Gràcia, en Barcelona, y la calle Serrano, en Madrid, como las vías más costosas para levantar la persiana.

En concreto, un local en Passeig de Gràcia—que ocupa el 16º puesto en el ranking mundial tras subir uno en el último año— cuesta de media 3.420 euros por metro cuadrado al año (o 285 euros por metro cuadrado al mes), tras haber registrado una subida durante los últimos doce meses del 8%. En el caso de la arteria más costosa de Madrid, los precios también crecen un 8% y su renta media está ligeramente por debajo, en 3.300 euros por metro cuadrado al año (o 275 euros por metro cuadrado al mes).

Robert Travers, director de Retail en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de Cushman & Wakefield, explica que la subida en los alquileres se debe a la "aceleración en el ritmo de expansión de las firmas", que buscan las mejores ubicaciones en las principales ciudades, y "las tasas de disponibilidad en niveles históricamente bajos, por debajo del 3%". "En Passeig de Gràcia, Serrano o la Gran Vía madrileña la desocupación es prácticamente nula y esto empuja las rentas", comenta el consultor, en una llamada telefónica con EL PERIÓDICO.

Barcelona y Madrid copan el ránking de las calles más caras

Un año más, las dos ciudades más grandes de España copan la mayoría de puestos del ránking de las calles con los alquileres más altos. El tercer en 2025 se lo queda la Gran Vía madrileña, que sube desde el cuarto, con un precio medio de 3.120 euros por metro cuadrado al año. El cuarto puesto lugar la ocupa Portal de l’Àngel, en Barcelona —que pierde un puesto—; mientras que el quinto y sexto son arterias de la capital, las calles Preciados y José Ortega y Gasset, las tres con precios medios de 3.000 euros por metro cuadrado al mes.

"Madrid registra un crecimiento muy grande, en parte por los altos volúmenes de inversión extranjera y la atracción de turismo, en parte por la colaboración del Gobierno regional. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento son buenas para ambas ciudades, solo que en la capital el mercado está más fragmentado que en Barcelona, donde se concentra la mayoría en Passeig de Gràcia", comenta el director del área de Retail en EMEA de la citada firma de consultoría.

Valencia lidera la subida de precios

Fuera de las dos urbes, la séptima vía más costosa es la calle Marqués de Larios, en Málaga, con un precio de 2.640 euros por metro cuadrado al año, después de haber registrado una subida del 10% en el último año. La siguiente es Colón, en Valencia, que es la que registra el mayor crecimiento de rentas entre todas las analizadas, del 15%, con un precio medio de 1.800 euros por metro cuadrado. Destaca también la calle Tetuán, en Sevilla, y la Gran Vía de Bilbao, con precios de 1.680 y 1.620 euros, respectivamente; y, en un segundo escalafón, la calle Jaime III, en Palma de Mallorca, en 1.440 euros por metro cuadrado, y la plaza de la Independencia de Zaragoza, en 1.140 euros.

"Málaga vive un momento dulce, como Madrid. La calle Larios es corta y apenas hay oferta disponible, por lo que es muy complicado para cualquier marca entrar. Ocurre en diferente medida lo mismo en Valencia, Sevilla, Bilbao o Palma de Mallorca, donde muchos 'retailers' quieren tener presencia, pero no pueden. Cuando lo consiguen, cada alquiler empuja las rentas al alza", concluye Travers, de Cushman & Wakefield.