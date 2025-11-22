Baleares podrá fijar su límite de precio en las ayudas al alquiler con autorización del Gobierno Central

A partir de 2026, Baleares podrá fijar su propio límite de precio en las ayudas al alquiler con la autorización del Gobierno Central. Es una de las novedades que aparecen en el borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026-20230 elaborado por el Ministerio. Hasta ahora, tan solo podían acogerse a estas ayudas pisos con un alquiler máximo de hasta 900 euros mensuales y en el caso de las habitaciones 450 euros, un hecho que había generado críticas tanto por parte del Govern autonómico como de los ciudadanos teniendo en cuenta la situación actual del mercado inmobiliario en las islas.

Ante esta situación, el Ministerio incorpora la posibilidad de modificar la renta máxima mensual a través de un nuevo precepto. "Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán incrementar la renta o precio máximo mensual cuando así lo justifiquen en base a estudios actualizados de oferta de vivienda o habitación, en caso de viviendas o alojamientos compartidos, en alquiler o cesión que acrediten tal necesidad que podrán fundamentarse en los supuestos regulados en los apartados a) y b) del punto 3 del artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda", señala el punto 74 del borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda.

Autorización de Madrid

No obstante, el mismo artículo también determina que "las convocatorias de ayudas que se acojan a esta excepción solo se podrán realizar si previamente han suscrito un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en la comisión de seguimiento que acredite la conformidad del Ministerio a la nueva renta o precio máximo mensual". De esta forma, también se deja claro que el nuevo límite para las ayudas que marque Baleares tendrá que contar con el visto bueno de Madrid. Asimismo, el aumento del límite para optar a las ayudas se pondría en marcha a partir del 2026, cuando entraría en vigor el nuevo plan estatal.

El Govern reivindica estudios actualizados

Por su parte, desde el Govern balear defienden que el aumento del límite para acogerse a las ayudas ha sido una reivindicación desde el inicio de la legislatura. "La propuesta del borrador del futuro Plan Estatal va en esta línea, puesto que se abre a incrementar los precios actuales, tal y como ya apuntó el conseller Mateo hace unas semanas", determinan.

No obstante, desde el Ejecutivo también reclaman que, para establecer esos nuevos topes de precios, se tomen en cuenta los datos actualizados de la oferta de vivienda en alquiler en las islas. "La propuesta del Ministerio permitiría ampliar el límite actual mediante un acuerdo bilateral entre Ministerio y Govern, pero la fórmula que plantea se basaría en unos índices obsoletos en nuestra comunidad (estos índices muestran una media de alquiler que está muy por debajo del precio medio en Baleares) y por ello hemos pedido que se tengan en cuenta estudios actualizados de oferta de vivienda en alquiler", argumentan desde la conselleria de Vivienda.

Asimismo, el Govern reitera que esta cuestión sigue en fase de negociación, ya que todavía no se ha aprobado nada. "El objetivo del Ministerio es sacar adelante este nuevo Plan Estatal de Vivienda en el Consejo de Ministros antes de final de año", detallan.