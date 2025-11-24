Iberdrola lanza una opa de 1.000 millones para tomar el control total de su filial en Brasil

Iberdrola se lanza a tomar el control total de su filial brasileña, el gigante Neoenergia. La compañía española ha presentado una oferta pública de adquisición (opa) por el 16,2% del capital de la filial que aún no posee, en una operación valorada en unos 1.000 millones de euros. El grupo comandado por Ignacio Sánchez Galán, que ya controla el 83,8% del capital, pasaría a hacerse con el 100% de su filial brasileña.

Iberdrola ofrece el mismo precio que pagó en la reciente adquisición de la participación del 30,3% que estaba en manos de su socio Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), 32,5 reales brasileños por cada acción, actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil, llamada SELIC. La compañía calcula que el desembolso total (antes de su actualización según la evolución de la tasa SELIC y asumiendo que Neoenergia no abona ningún dividendo intermedio) de unos 1.030 millones de euros.

“La operación permitirá simplificar la estructura de Neoenergia, dotando a sus operaciones y financiación de una mayor flexibilidad y reduciendo gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones en el mercado”, explican fuentes de Iberdrola. “Con esta transacción, Iberdrola reafirma su apuesta por Brasil y por un modelo de crecimiento basado en las redes eléctricas, que suponen el 90% del negocio de Neoenergia”.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras con redes en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y también a través de 18 líneas de transporte. Neoenergia, que está presente en 18 estados y el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.800 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

Iberdrola replica así la estrategia que siguió ya con otra de sus grandes filiales, la de Estados Unidos. La compañía compró a finales del año pasado el 18% que aún no poseía de Avangrid, tomó el control total de la filial, y procedió a su exclusión en bolsa. Una vía para volcarse aún más en el crecimiento orgánico de la compañía norteamericana, tras la intentona infructuosa de absorber la compañía PNM, una gran operación valorada en unos 8.000 millones que no fructificó por las trabas regulatorias y los problemas para obtener el ‘ok’ administrativo.