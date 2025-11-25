Los bancos prevén encarecer las nuevas hipotecas hacia una media cercana al 2,9%

La ebullición que vive el mercado de la vivienda, con las compraventas y los precios subiendo con una fuerza que no se veía en años, se ha visto acompañada durante meses por una guerra hipotecaria entre los bancos. Algunas entidades se han lanzado a captar negocio con unos créditos excepcionalmente baratos en relación con el nivel general de los tipos de referencia. Otras, en cambio, han preferido perder cuota de mercado porque no veían la forma de que los préstamos les fueran rentables a esos precios. La caída de los tipos de las nuevas hipotecas, sin embargo, se ha estabilizado durante el verano y los banqueros prevén que el precio de los nuevos créditos crezca ligeramente desde el 2,66% que alcanzó en septiembre de media hasta rondar el 2,9%.

Así lo han apuntado este martes algunos de los principales banqueros del país en un foro organizado por 'El Economista'. Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter que hace unas semanas criticó los precios "irracionales" que aplican algunas entidades, ha destacado que se han llegado a ver hipotecas con tipos inferiores al 2% a 30 años, cuando los seguros ('swaps') que los bancos contratan para cubrirse de pérdidas en los créditos si los intereses del mercado suben o bajan más allá de ciertos niveles están en torno al 2,9%. "No es preocupante si son campañas para captar clientes y no son una práctica común. Pero es una práctica que no puedes prolongar en el tiempo eternamente", ha advertido.

En la misma línea, José Sevilla, presidente de Unicaja, ha defendido que "el sector mantiene una política de concesión crediticia sana y saludable, el nivel de riesgo de las hipotecas que se conceden es bajo", pero al mismo tiempo ha admitido que "en los últimos trimestres es posible que el sector en su conjunto se haya ido por la parte baja en términos de precio". Una situación que se ha mostrado convencido de que se corregirá: "Lo razonable es que se vayan ajustando los precios con normalidad y que ese 'swap' a medio y largo plazo del 2,9% tiene que ser la referencia". Entre otros factores, ha añadido, porque a principios de año parecía que los tipos oficiales iban a seguir bajando y ahora se prevé que estén "estables o incluso subiendo en los próximos 10 años".

Venta cruzada

En cualquier caso, César González-Bueno, consejero-delegado del Sabadell, ha recordado que pese a que las "hipotecas no son rentables en términos de precio" para los bancos, sí lo pueden ser en función de los productos y servicios que el cliente contrata para reducir el tipo del crédito. "Más allá de los precios, que son muy competitivos y de los más bajos de Europa, lo que perseguimos es al cliente que no solo busca la hipoteca, sino que decide qué entidad gestionará sus ingresos y gastos y le asesorará en la gestión del ahorro", ha abundado Eduardo Ruiz de Gordejuela, consejero delegado de KutxaBank. "Esto va de personalización, muchos de los precios se ajustan con contratos", ha añadido Francisco Botas, su homólogo de Abanca.

También han coincidido todos en que el creciente problema de acceso a la vivienda que aqueja a España se debe a una oferta de vivienda totalmente insuficiente para cubrir la demanda, y no a una burbuja inmobiliaria. Por ello, se han mostrado contrarios a los límites en los criterios de concesión de hipotecas que estudia el Banco de España desde la pasada primavera por presión europea. "No creo que haya que poner ningún límite. Lo que es necesario es poner a disposición más suelo para la construcción; medidas de impuestos, ya que en algunas regiones suponen el 10% de la operación y los bancos no lo vamos a financiera; y iniciativas como la del ICO ayudando a los jóvenes", ha argumentado la consejera delegada de Bankinter.

Consolidación y simplificación

Los banqueros, asimismo, han coincidido en que es poco previsible que se produzcan fusiones en el sector a corto y medio plazo. González-Bueno, en este sentido, ha insistido en su mensaje habitual de que tendrían sentido entre cualquier de los bancos que no sean los tres grandes (Santander, BBVA y CaixaBank), pero no se van a producir en el "futuro próximo" porque todas las cuentas de resultados de los bancos están en buena situación y no les presionan para hacer estas operaciones.

En el mismo foro, el gobernador del Banco de España José Luis Escrivá, ha explicado por primera vez las propuestas concretas que su institución ha elaborado para participar en el proceso de simplificación normativa y supervisora en que están inmersas las instituciones europeas y españolas. "La acumulación de reglas y procesos puede afectar a la competitividad del sector bancario y, en última instancia, limitar la capacidad de financiar a la economía", ha argumentado antes de advertir de que "simplificar no significa desregular ni rebajar la fortaleza del sector", sino que se trata de "construir un marco más simple, estable y predecible".