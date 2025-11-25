Directo | Azcón: "Las comunidades autónomas necesitan claridad y apoyo para atraer y retener inversiones"

Azcón: "El problema en la financiación de las comunidades autónomas es la desigualdad"

El presidente ha opinado que Aragón se encuentra infrafinanciada. "El problema en la financiación de las comunidades autónomas es la desigualdad. Las razones que se ponen encima de la mesa para hablar de financiación han cambiado: antes defendíamos razones que a unos y a otros nos podrían parecer de más justicia, ahora se habla de principio de ordinalidad. Las comunidades que generan más ingresos se quieren quedar con una parte más grande de la tarta. Eso es hablar de insolidaridad".