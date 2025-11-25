En Directo
ENCUENTRO DE LAS CCAA
Directo | Azcón: "Las comunidades autónomas necesitan claridad y apoyo para atraer y retener inversiones"
Todo preparado para este primer encuentro de comunidades autónomas, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad
Javier Quintana | Víctor Rodríguez
El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.
Javier Martínez: "Las comunidades autónomas necesitan claridad y apoyo para atraer y retener inversiones"
Javier Martínez Suárez, director general de Política Económica e Interior del Gobierno de Aragón, ha hablado sobre las necesidades de las comunidades autónomas para crecer en términos de inversión. "Las comunidades autónomas necesitan claridad y apoyo para atraer y retener inversiones".
Comienza la mesa redonda ‘Las comunidades autónomas, ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión’
Después del diálogo ‘El impulso económico y empresarial de Aragón en la España de las autonomías’, la programación del Foro España 360 continúa con la primera mesa redonda, ‘Las comunidades autónomas, ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión’.
Azcón: "Aragón estará a la altura de Londres en capacidad de computación"
El presidente de Aragón ha celebrado que los "miles y miles de euros" invertidos lograrán que en los próximos años Aragón supere a ciudades como Berlín o París en capacidad de computación, posicionándose, según su previsión, a la par de Londres.
Azcón: "Vamos a hacer obligatorias las mascarillas en centros sanitarios"
El presidente se ha mostrado preocupado por la venidera campaña de gripe, y ha adelantado que la Consejería de Sanidad hará obligatorias las mascarillas en centros sanitarios, con el fin de "cuidar a los aragoneses, lo más importante".
Azcón: "Debemos tomarnos en serio la red de transporte de energía"
El presidente aragonés ha remarcado la importancia de cuidar la red de transporte de energía, el "sistema sanguíneo" del país. "Si funciona, seremos capaces de atraer industrias. Si sufrimos apagones y las inversiones no se agilizan, tendremos un serio problema de competitividad", ha indicado.
Azcón: "El Corredor Mediterráneo es un proyecto de país"
Azcón ha destacado que el Corredor Mediterráneo no es un "proyecto político", sino un "proyecto de país". Para el presidente, su puesta en marcha será muy importante para que Teruel "mejore sus capacidades logísticas de forma exponencial".
Azcón: "Yo no quiero apretar el botón electoral, pero si no se aprueba presupuesto lo lógico es que vayamos a elecciones"
El presidente de Aragón confía en sacar adelante las cuentas autonómicas para 2026, pero si por segundo año consecutivo no lo consigue, "lo lógico", ha dicho en el foro España 360, "es que vayamos a elecciones", Se puede gobernar sin presupuestos, ha afirmado, "pero no se debe". Azcón espera que Vox sea "responsable". "Si hemos conseguido, como dice el señor Abascal, aprobar presupuestos en otras comunidades en las que tenemos situaciones políticas similares por qué no vamos a ser capaces de aprobarlos en Aragón".
Azcón: "Aragón va a tener un crecimiento exponencial"
Azcón ha defendido que Aragón aportará grandes sumas "a la caja común" en los próximos años. "Aragón va a tener un crecimiento exponencial".
Azcón: "El problema en la financiación de las comunidades autónomas es la desigualdad"
El presidente ha opinado que Aragón se encuentra infrafinanciada. "El problema en la financiación de las comunidades autónomas es la desigualdad. Las razones que se ponen encima de la mesa para hablar de financiación han cambiado: antes defendíamos razones que a unos y a otros nos podrían parecer de más justicia, ahora se habla de principio de ordinalidad. Las comunidades que generan más ingresos se quieren quedar con una parte más grande de la tarta. Eso es hablar de insolidaridad".
Azcón: "No quiero convocar elecciones, pero no se debe gobernar sin presupuesto"
El presidente de Aragón, en el diálogo ‘El impulso económico y empresarial de Aragón en la España de las autonomías’, ha remarcado su voluntad de no convocar elecciones en la comunidad autónoma, a no ser que no logre aprobar presupuestos. "No quiero convocar elecciones, pero no se debe gobernar sin presupuesto. Si no conseguimos aprobar presupuesto, lo lógico es que convoquemos elecciones", ha explicado el dirigente 'popular'.
