Subida salarial de los funcionarios: qué ofrece el Gobierno, a cuántos trabajadores afecta y cuándo se cobraría

El Gobierno está negociando estos días con los sindicatos mayoritarios en la función pública un acuerdo para subir el salario de los empleados públicos. El Ejecutivo tiene pendiente abordar la actualización tanto de las nóminas de este año, como la de años venideros y para ello ha mantenido ya varias reuniones con CCOO, UGT y Csif para tratar de acordar unas condiciones que afectan directamente al bolsillo de millones de personas en los distintos escalones y ámbitos de la Administración.

Estas son las claves de una negociación que sigue en curso y que en los próximos días puede resolverse, de una manera u otra para los empleados públicos.

El Gobierno ofrece actualmente subir el salario de los funcionarios un 11% de manera acumulada hasta el año 2028. Es decir, se compromete a acordar los incrementos correspondientes a los ejercicios 2025 -pendiente desde enero-, 2026, 2027 y 2028. Ese 11% es la segunda oferta del Ejecutivo; la primera era de un 10%.

Un incremento a cuatro años que, según la última oferta, se distribuiría de la siguiente manera: 2,5% para 2025, 1,5% para 2026, 4% para 2027 y 3% para 2028.

Hacienda ha establecido un límite para distribuir los primeros incrementos y entre 2025 y 2026 no se puede superar un 4%. Este es un problema a ojos de las centrales.

Este 2025 la subida propuesta es del 2,5%, que se abonaría en una 'súper paga' en el mes de diciembre, junto a la paga extra de Navidad. Si se mira hacia el sector privado, este año los convenios colectivos que se están renovando se firman al 4,15% y las pensiones públicas presumiblemente subirán un 2,6%.

Los incrementos que negocian Gobierno y sindicatos afectarán a más de tres millones de empleados del sector público. Y es que lo que se negocia a nivel estatal luego es de obligado cumplimiento para el resto de entes del sector público, desde las comunidades autónomas, hasta los municipios, pasando por las empresas públicas.

La cifra final de cuánto acaben subiendo los sueldos solo depende del Gobierno, si bien siempre intenta consensuarla con todas o parte de los sindicatos. Asumiendo que finalmente prospera ese incremento del 11%, la cuantía final que cobraría cada funcionario variaría sustancialmente dependiendo de su categoría, antigüedad y destinación, entre otros.

Por poner un ejemplo, un trabajador de la Generalitat de Catalunya, de la categoría C2 -uno de los más numerosos- y con un trienio cobra hoy un salario de 1.494 euros mensuales (en 14 pagas). Si se le aplica un incremento acumulado del 11% -que no es lo mismo que subir directamente el salario un 11%-, ese rondará los 1.664 euros. Es decir, el acuerdo implicará un aumento final del sueldo de 170 euros mensuales para esa categoría y esa antigüedad.

Desde enero que las nóminas públicas están congeladas y ahora el Gobierno propone corregirlo a efecto retroactivo a 1 de enero de 2025.

Para abonarla, deberá hacerlo a través de una paga extraordinaria que compense los meses de retraso y, según la última oferta puesta encima de la mesa, esta se abonará durante el mes de diciembre. Los empleados públicos, al menos de la AGE, cobrarían una 'súper paga', ya que los atrasos coincidirán con la paga extra de Navidad.

No existe un consenso entre los tres sindicatos más representativos en la Función Pública sobre la última propuesta del Gobierno. CCOO y UGT han recibido con buenos ojos la mejora de un punto -del 10% al 11%- y están debatiendo internamente su respuesta definitiva.

Se muestran proclives al sí, pero recelan de que los salarios solo puedan subir un 4% entre este año y el que viene, ya que ello se traducirá en una pérdida de poder de compra de los empleados públicos a corto plazo, si bien en cómputo total el saldo puede ser positivo.

Csif, por su parte, hasta ahora ha mantenido una posición más confrontativa con el Gobierno, si bien durante las últimas reuniones ha manifestado un cierto acercamiento y pondera dar su 'sí' si hay más cambios. Pretenden eliminar la tasa de reposición, mejoras en la promoción interna, elevar las cuantías por insularidad y por razón de servicio (manutención y alojamiento), ya que llevaban sin actualizarse dos décadas y mejorar la asistencia sanitaria en Muface.