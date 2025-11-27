Grifols nombra a Tomás Dagá vicepresidente del consejo de Grifols Egypt (GEPD)

Grifols anunció el pasado miércoles el nombramiento de Tomás Dagá, consejero de la compañía, como vicepresidente del consejo de Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD), la joint venture creada junto con el Gobierno de Egipto para desplegar el primer ecosistema integral de plasma del país, África y Oriente Medio. "Con este nombramiento, Grifols refuerza la alianza y dirección estratégica de un proyecto clave para la autosuficiencia sanitaria de Egipto y para el liderazgo de la compañía en la industria global del plasma", ha anunciado la compañía de hemoderivados catalana.

En el documento, Grifols explica que "sigue trabajando para consolidar en Egipto toda la cadena de valor para la fabricación de medicamentos derivados del plasma nacional en el propio país, y para garantizar su suministro a toda la población egipcia en el largo plazo".

Actualmente, Grifols cuenta en Egipto con 16 centros de donación, a los que se sumarán 4 adicionales durante 2026, un laboratorio de análisis y un centro logístico de plasma integral que garantiza trazabilidad y control máximo en toda la cadena de valor, "como viene ocurriendo en todas las operaciones de Grifols desde el año 1971".

Buscar la autosuficiencia del plasma en Egipto

Volviendo a Dagá, tras dirigir la estrategia de este proyecto, iniciado en el año 2020, el consejero, responsable de la visión a muy largo plazo de la compañía, asumirá la responsabilidad de impulsar la consolidación industrial y regulatoria del proyecto, reforzar la relación institucional con las autoridades egipcias y acelerar la entrada en operación plena de toda la cadena de valor.

"GEPD es un proyecto transformador para Egipto y para el futuro de la industria del plasma. Grifols busca convertir al país en una referencia mundial y punta de lanza de las políticas de autosuficiencia sanitaria, en un modelo de cómo un país puede tratar a sus propios pacientes y revolucionar la cobertura sanitaria, redefiniendo las capacidades biomédicas a través de la transferencia de conocimiento, formación técnica especializada y creación de empleo cualificado”, han sido sus palabras.

Por su parte, Anne-Catherine Berner, presidenta de Grifols y de la Comisión de Estrategia, ha dicho: “Tomás Dagá es un líder clave para Grifols, con la experiencia que dan sus más de treinta años de experiencia, un profundo conocimiento del negocio y una visión de largo plazo para avanzar con mayor ambición en un mercado tan estratégico para la compañía. Su nombramiento garantiza la consolidación del proyecto en Egipto y su proyección a nivel mundial”.