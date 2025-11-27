Vivienda y empleo mandan en la conversación social, con la desigualdad como tema transversal

"Cuando hablamos de diferentes temas utilizamos argumentos a la hora de mantener una conversación. Unos tienen más intensidad que otros. Cada día interactuamos con centenares de mensajes, informaciones y comentarios. Y eso es lo que analizamos en el Estudio de Tendencias Informativas: las noticias publicadas en los 23 diarios de Prensa Ibérica desde el 1 de junio de 2024 al 30 de julio de 2025 y, junto a la colaboración de la consultora LLYC, cuál ha sido la conversación que han generado en redes. El resultado es una gran conversación con unos temas y argumentos que tienen más intensidad que otros. No podemos decir que la ciudadanía está a favor o en contra de algo, pero sí cuál es la manera en la que se conversa y con qué argumentos gracias al estudio de la data y con la ayuda de la IA. Interpretamos a través de la escucha". Así ha explicado Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, este trabajo en el foro España 360, que está sirviendo de anclaje para las mesas de debate entre comunidades autónomas.

La jornada de esta mañana se centra en la vivienda y el empleo, dos de las temáticas que encabezan muchas de las conversaciones de los españoles. "Un factor característico de nuestra conversación es que los temas no son puros, sino que interseccionan y son transversales. Los dos de los que vamos a hablar hoy lo son, especialmente vivienda. Al hablar de vivienda también hablamos de economía, de desarrollo empresarial, de urbanismo o de derechos sociales". El estudio analiza también cómo se habla y "en estos ángulos aparece la riqueza de la conversación y se encuentran los focos de lo que de verdad interesa a la ciudadanía".

Un segundo factor es lo que en el estudio se denominan corrientes subterráneas. "Juntando los diferentes temas, subtemas y argumentos hay sensaciones que los cosen y llevan hacia derroteros diferentes. Una es la desigualdad, que aparece en todos los temas, también en vivienda y empleo, como desigualdad de renta, de brecha de género o generacional".

Al hablar de vivienda también hablamos de economía, de desarrollo empresarial, de urbanismo o de derechos sociales Joan Cañete — Director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica

El tercero es el factor de la subjetividad. “La ciudadanía conversa según cómo le va y filtra los grandes temas a través de su propia percepción. Y en el caso de empleo y vivienda, son dos pilares de un proyecto de vida. Están completamente interrelacionados”, ha añadido Cañete.

El estudio detecta que vivienda es uno de los más importantes temas de conversación, centrado sobre todo en las dificultades para acceder a ella, y siendo los precios, tanto de compraventa como de alquiler, los que más intensidad tienen en la conversación. Como temas vinculados aparecen las cuestiones financieras de hipotecas y el euríbor. Como subtemas se incluyen la okupación, los desahucios, desalojos o los efectos del turismo.

La brecha de renta aparece tanto en vivienda como en empleo de manera generalizada

Respecto al empleo, los ciudadanos están atentos a todo lo que conlleva, desde el anuncio de cambios normativos como el registro obligatorio de horas extra a los conflictos laborales o los despidos. Mucho se ha hablado de la reducción de jornada, que emerge como tendencia estructural, de sus medidas legislativas y las posturas empresariales.

Las historias humanas

"Esa subjetividad hace que las historias humanas que se viralizan en redes en formato de vídeo sean muy importantes. Por ejemplo, las historias de éxito empresarial generan mucha atención, sobre todo cuando se vincula la economía a lo local". Las tensiones en la función pública por el teletrabajo o las indemnizaciones a interinos son otros subtemas de gran intesidad, como lo es la jubilación y las pensiones.

Las historias personales de éxito empresarial generan mucha atención. Sobre todo si vinculan economía con lo local Joan Cañete — Director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica

En redes sociales destaca el desajuste entre salarios y coste de la vida, y la subida del SMI frente a la caída del poder adquisitivo. Es aquí donde aparece de nuevo la brecha de renta ya comentada en estas jornadas al detallar otras temáticas, por tratarse de una corriente que se impregna en las conversaciones de manera generalizada, y convertirse en motor de indignación, catalizador de la desafección social y de la polarización política.

Por último, Cañete ha hecho referencia a uno de esos temas transversales que han aparecido en prácticamente todas las temáticas del estudio, como es el reto de la inteligencia artificial (IA), y que en el empleo también se detecta con una dualidad: como oportunidad y como amenaza.