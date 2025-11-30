Elma Saiz, ministra de Seguridad Social: "Las pensiones no contributivas sería razonable que subieran un 5% o más en 2026"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recibe a El Periódico en el palacio de Pedralbes. La entrevista tiene lugar el viernes, justo después rubricar con el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, un convenio pionero para monitorizar discursos de odio divulgados a través de redes sociales.

Esta semana el Tribunal Supremo ha decretado prisión sin fianza para José Luis Ábalos y Koldo García. ¿Puede asegurar que ningún alto cargo del Gobierno o del PSOE esté implicado en su presunta trama?

Esta decisión se recibe con la tranquilidad y el orgullo de pertenecer a una formación política, el PSOE, que ante el mínimo indicio actuó con contundencia, con transparencia, con colaboración total con la justicia, apartando y aislando este tipo de comportamientos. Desde esa tranquilidad se recibe esta decisión del Tribunal Supremo. Es el momento de la justicia, de que haga lo que tenga que hacer. Otras formaciones no tienen el mismo comportamiento, miran hacia otro lado. Como Gobierno hemos puesto encima de la mesa un plan estatal de lucha contra la corrupción, que nos hace daño a todos. Aunque no sea este [caso Santos Cerdán, Ábalos, Koldo], en cuanto a la corrupción se refiere, como el caso más grave de la historia de nuestro país, que hace daño a la Hacienda pública como el caso Montoro. Porque eso, además, daña el bolsillo de toda la ciudadanía. Así que, lecciones ninguna del PP, protagonista de casos como Lezo, Kitchen o el caso gravísimo Montoro.

Lecciones ninguna del PP, protagonista de casos como Lezo, Kitchen o Montoro Elma Saiz — Ministra de Inclusión

Esta misma semana la oposición ha tumbado la senda de estabilidad para los Presupuestos Generales del Estado. ¿Sigue el Gobierno convencido en poder sacar adelante unas nuevas cuentas?

Este es el Gobierno del diálogo. Este es el Gobierno que saca adelante importantes cuestiones, como la norma que se aprobó esta semana y contenía ayudas para la reconstrucción de la DANA en Valencia. O hace poco el aumento de los permisos por paternidad y maternidad a 19 semanas. Dicho esto, vamos a presentar los presupuestos. Me gustaría saber en qué piensan aquellas formaciones [PP, Vox y Junts] que han votado en contra de que las comunidades autónomas tengan más de 5.000 millones de euros para dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos. Es un ejercicio de hipocresía bastante claro.

¿Cuándo prevén presentarlos?

Somos muy conscientes de que somos un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Pero eso lo traducimos y lo venimos traduciendo desde que arrancó esta legislatura, y también la pasada, en avances en derechos y en dar respuesta a las distintas sensibilidades de nuestro país.

El dato del IPC de noviembre nos señala que las pensiones contributivas subirán un 2,7% el año que viene. ¿Han decidido ya cuánto subirán las no contributivas?

El compromiso de este Gobierno con las pensiones que afectan a las personas con más vulnerabilidades es, si cabe, todavía más fuerte que ese mismo compromiso que se traslada al subir por ley las pensiones contributivas conforme al IPC. Estamos trabajando y en próximas fechas conoceremos los datos.

¿Subirán más que la inflación?

Sí.

¿Si las pensiones contributivas han subido casi como el año pasado, sería razonable que las no contributivas también, es decir, entre un 5 y un 9%?

Sería razonable. El compromiso con las pensiones de los más vulnerables es absolutamente inquebrantable.

Después del reciente análisis que ha hecho la OCDE sobre el sistema de pensiones español, en el que sugiere medidas para reducir el gasto, ¿qué opinión le merece?

Me parecen positivos y recibo con cautela este tipo de informes. Quiero recordar que hace dos años fue un informe con datos bastante peores. La OCDE pone en valor muchas medidas que se están desplegando con esa reforma de pensiones tan ambiciosa que hicimos. Y me estoy refiriendo a que pone el foco en seguir reduciendo la pobreza entre los mayores de 65 años, destaca como positiva la revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como todas las medidas de la jubilación demorada o reducir la brecha de género.

No se contempla ningún ajuste en las pensiones Elma Saiz — Ministra de Inclusión

¿Prevén aplicar alguna de sus recomendaciones?

Estamos ya viendo resultados de todas las reformas que todavía estamos desplegando. Es importante ser conscientes que este tipo de informes siempre llevan un decalaje porque hay cuestiones que todavía no se pueden constatar, pero lo cierto es que la reforma laboral está corrigiendo fallas que tenía nuestro mercado laboral importantísimos en todo lo que tiene que ver con precariedad y temporalidad, que sobre todo se cebaba con los menores de 30 años y con las mujeres. Y hoy vemos como se está dando la vuelta de manera constante a todos esos datos, y en la reforma de pensiones igual, viendo que las reformas emprendidas están dando su resultado. Así que no se contemplan medidas adicionales.

¿Para corregir ese “decalaje”, la Seguridad Social elaborará sus propias proyecciones de gasto?

Sí. Tal es el compromiso con la transparencia y con contribuir desde la veracidad y desde el rigor a sosegar debates que a veces se plantean de maneras interesadas y llenas muchas veces de desinformación, que estamos trabajando desde el mayor rigor y desde la mayor evidencia científica y el manejo de los datos en fortalecer y tener herramientas internas que contribuyan también a dar todas estas previsiones.

¿Con cuánto dinero cerrará el año la hucha de las pensiones?

Más de 14.000 millones de euros con la mirada puesta en que hacia el final de la legislatura alcanzaremos los 31.000 millones de euros.

Prácticamente no alcanza ni para pagar la nómina de un mes a los pensionistas…

Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos la hucha de las pensiones prácticamente esquilmada. Esta es la labor que estamos haciendo. Rellenar esa hucha de las pensiones, que eso también contribuye a dar certidumbres y fortalecer hasta un sistema público de pensiones.

Los trabajadores no son responsables del incremento del gasto en bajas laborales Elma Saiz — Ministra de Inclusión

El informe de la OCDE también sugería reforzar los mecanismos de control de las bajas médicas para evitar que siga aumentando el número de incapacidades temporales y el gasto. ¿Lo comparte?

Creo que es importante que seamos conscientes de que en países de nuestro entorno se están comportando de una manera similar en esta cuestión. Y también quiero destacar que es importante que haya aumentado de manera exponencial la población que se encuentra trabajando. La prevención de riesgos laborales en las empresas es clave. Y lo que tengo muy claro es que los trabajadores no son responsables de ese incremento de lo que se destina a proteger la incapacidad temporal.

Desde hace más de un mes que no se reúne la mesa de diálogo social con los autónomos. ¿En qué punto está la negociación?

Estamos analizando las diferentes propuestas. Quiero recordar que ninguna propuesta nace de la nada, sino de cómo se está comportando el colectivo porque lleva en marcha desde 2022 la cotización por ingresos reales. Hay una parte muy importante de las personas que estaban en los tramos más bajos que han decidido sobrecotizar. De ahí nace la primera propuesta. Evidentemente, una vez que esta se manipula y se utiliza para hacer demagogia... En los últimos días hemos escuchado al PP ofrecer planes de pensiones a cambio de rebaja de cuotas, comportarse como una banca privada, sacando la patita de cuál es el modelo que defiende. Así que estamos trabajando para encontrar consensos, no solamente en lo que tiene que ver con seguir desplegando el modelo de cotizaciones de cara al 2032, en el que serán plenamente efectivos los ingresos reales, sino también otras cuestiones como la mejora del cese de actividad o prestaciones como el permiso por lactancia.

Al año le queda un mes y partidos como Junts, claves para armar una mayoría en el Congreso, han dicho que no apoyarán “ni un euro” de subida, ¿es posible que los autónomos empiecen 2026 pagando la misma cuota que pagan hoy?

Me voy a dejar la piel, porque es de justicia social, para que tengamos un acuerdo. Pero es posible.